Vale recruta 150 estudantes e há vagas para todas as áreas de engenharia

São Paulo – Com oportunidades de estágio de nível técnico e superior em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a Vale recebe candidaturas de estudantes até o dia 15 de maio pelo seu site.

A bolsa-auxílio oferecida varia de 674 reais 1.375 reais, dependendo do curso e da carga horária de trabalho, que varia entre quatro e seis horas.

Com duração máxima de dois anos, o estágio começa no segundo semestre. A Vale busca universitários de todas as áreas da engenharia, administração, economia, ciências da computação, comunicação, sistemas de informação, direito, entre outros cursos. A conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020.

Os estudantes do ensino técnico com formação prevista para até dezembro de 2019 também estão na mira da Vale. Cursos de mecânica, eletrotécnica, eletromecânica, mineração e segurança do trabalho são alguns da lista de elegibilidade divulgada pela empresa. A empresa divulgou detalhes do perfil buscado no hotsite do programa.

Há vagas em Vitória e em diversas cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais por onde passa a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Também há oportunidades nas cidades mineiras Barão de Cocais, Congonhas, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Rio Piracicaba e Santa Luzia. No Rio de Janeiro, os aprovados vão trabalhar em Itaguaí, Mangaratiba e Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Programa de Estágio da Vale

Inscrições: até 15 de maio pelo site da Vale