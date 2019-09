Vai fazer uma apresentação em inglês? Professora preparou guia completo

São Paulo – Vai fazer uma apresentação ou participar de uma reunião em inglês? Se o frio na barriga já é comum em português, qualquer pode ficar nervoso ao precisar falar em uma língua estrangeira.

Em sua coluna semanal, Rose Souza, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, separou um guia de conteúdos para se preparar:

1.Quer apenas aprender ou relembrar frases usadas em apresentações em inglês?

Veja este artigo, publicado em EXAME: 35 frases muito úteis para apresentações em inglês

2. Se você tem medo de se apresentar em público, comece assistindo esse vídeo: The Power of Vulnerability, by Brené Brown

3. Depois, assista esse: The Surprising Secret to Speaking With Confidence, by Caroline Goyder

4. Em seguida, leia este texto: Power Posing: Fake it Until You Make it

5. Mas se seu problema é falta de técnica, esse é o começo da sua trilha:

Primeiro leia a checklist: Presentation Checklist, by Guy Kawasaki

E depois assista: The 110 techniques of Communication and Public Speaking

Depois de todas estas orientações, é hora de praticar! Com seu professor de inglês, com colegas de trabalho ou com amigos, você precisa se expor, errar, receber feedback da sua performance como apresentador e também da parte linguística. Estudar o feedback recebido e… praticar novamente.

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas e coautora do Guia para Programas de Idiomas em Empresas. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, MundoRH, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br, pelo LinkedIn ou pelo Skype rose.f.souza