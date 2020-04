Vai estudar inglês sozinho na quarentena? Veja dicas sobre gestão de tempo

Thomas Frank é dos Estados Unidos e tem um canal no YouTube com mais de um milhão de seguidores e, em um de seus vídeos, How to Stop Wasting Time, ele dá 5 dicas bem detalhadas sobre como fazer uma boa gestão do tempo para ser mais produtivo no trabalho e nos estudos.

Sobre o vídeo, Thomas fala bem rápido e usa inúmeras expressões e phrasal verbs. É um total de quase 14 minutos com ótimo conteúdo, apenas nos dois últimos minutos, ele faz anúncio de um patrocinador do canal.

Primeira atividade

O propósito de aprendizagem do inglês é assistir ao vídeo (se for difícil, assistir com a legenda em inglês), prestar atenção no contexto de cada uma das expressões abaixo, se preciso, assistir mais de uma vez, e fazer a atividade com este vocabulário:

Couch potato

To nail down

To take a hard look at

To take on a commitment

To get over (fear)

To bundle (things) together

To free up

To come up with

To get better at

To let (people) down

To push off (things)

To feel like

To let (an opportunity) slip through your fingers

To get only one shot

To reframe (our thinking)

To come once in a lifetime

To reach out to somebody

To take one step further

To be prone to

To miss out on

_________________ To move forward

_________________ To make final; to settle once and for all

_________________ To lose a chance for

_________________ To release, as from restrictions

_________________ To examine something very carefully in order to improve it in the future

_________________ To overcome an unpleasant and disturbing feeling

_________________ To bring forth, to discover, to produce

_________________ To change

_________________ To depart, to leave

_________________ To make contact with, to communicate with

_________________ A person who spends much time sitting or lying down, usually watching television.

_________________ Likely to happen only once in one’s life

_________________ To have an inclination or desire for

_________________ To allow to lose something you almost had

_________________ To have only one chance

_________________ To improve

_________________ To have a natural tendency toward something, to incline to

_________________ To tie or wrap together

_________________ To disappoint

_________________ To acquire as one’s own, to engage

Segunda atividade

Internalizar todas essas palavras ao seu repertório e usá-las quando tiver de falar ou escrever em inglês. Para isso, você pode fazer uso da tecnologia ou simplesmente pendurar post-its na tela do seu note, tablete ou parede do quarto. Quanto mais você vir estas palavras, maior será a chance de transformá-las em vocabulário ativo.

A busy life is a wasted life

Francis Crick

Terceira atividade

Colocar em prática as 5 dicas que Thomas Frank dá para fazer uma boa gestão do tempo – time management –, neste caso para chegar à fluência no inglês e construa sem plano de ação, com metas e prazos. Em tempos de isolamento social, trabalho remoto e aulas on-line, é fundamental ter consciência das tarefas a serem realizadas, do que é urgente, do que é necessário, mas sem prazo apertado, e das atividades das quais você não gosta e tende a procrastinar, mesmo sabendo da importância de cada uma delas.

1. Track your time (Controlar a sua agenda e todas as atividades que faz)

2. Know your priorities (Conhecer suas prioridades)

3. Batch your tasks (Agrupar suas tarefas)

4. Learn to say no (Aprender a dizer não)

5. Use deadlines (Usar/ Estabelecer prazos)

Discipline equals freedom

Jocko Willink

Outro vídeo interessante e relacionado com este tema é How to Study Effectively: 8 Advanced Tips.

