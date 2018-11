Vai estudar fora do país? Estes são os próximos passos para se planejar

São Paulo – O que acontece depois que você é aceito por uma universidade estrangeira? No último episódio da websérie “O que você precisa fazer para estudar fora?”, parceria entre o site EXAME e o canal Estudar Fora, da Fundação Estudar, a apresentadora Flora Damin tira as dúvidas sobre o que é necessário para morar fora do país.

No episódio anterior, foi esclarecida a diferença entre as cartas de motivação, de recomendação e de aceite. Antes disso, cada episódio da série explorou uma etapa essencial para conquistar o sonho de fazer um curso fora do Brasil, como as provas de proficiência, a aplicação para bolsas de estudo e a preparação do currículo.

Depois de ser aceito pela universidade e receber a carta comprovando sua vaga, o passo seguinte é providenciar o visto de estudante. As exigências de documentação e tempo para a emissão do visto podem variar, então é bom já ter pesquisado o que vai precisar enquanto espera pela carta.

O seguro de saúde pode ser uma exigência para os estrangeiros em certos países, como é o caso de quem vai estudar na União Europeia. A dica é pesquisar bem o preço dos planos e, mesmo que não seja obrigatório o seguro no seu destino, garantir uma boa cobertura para o caso de emergências.

No vídeo, você pode conhecer mais detalhes sobre esses passos e também sobre a moradia. Confira: