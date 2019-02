Vagas de estágio e analista do Grupo XP têm um único pré-requisito

São Paulo – Não importa a idade, o gênero, a orientação sexual, sua região, o nível de inglês, o curso ou a faculdade. O Grupo XP está em busca de talentos que se encaixem em sua cultura.

Até o dia 5 de março, ficam abertas as inscrições para o XDAY, principal porta de entrada do grupo que concentra mais de dez marcas especializadas no mercado financeiro, como a XP Investimentos, a Clear Corretora e o InfoMoney.

As vagas de estágio e analista são para as áreas administrativas, comercial e de tecnologia.

O único pré-requisito? Estar cursando o ensino superior ou ter até quatro anos de formado. Para Lucas Aguiar, gerente da área de Gente & Gestão, na área de tecnologia existem “zero” requisitos.

“Nem universidade é exigida”, fala ele. Os candidatos precisam ser amantes da tecnologia com vontade de decolar na carreira.

Após a inscrição, que pode ser feita pelo site da Kenoby, os candidatos farão dois testes utilizando inteligência artificial para avaliar sua identificação com a cultura da empresa e o perfil das áreas. Depois, na etapa de vídeo, eles falarão sobre grandes conquistas em suas vidas.

Tudo é feito às cegas, sem que os selecionadores saibam o histórico das pessoas, vendo apenas seus resultados nos testes e ouvindo suas histórias.

“Tem gente que prefere nem assistir ao vídeo, só ouve o áudio. Queremos evoluir nessa etapa ainda, para eliminar a chance de descobrir o gênero e idade pela voz e olhar só o conteúdo”, comenta o gerente.

Ele destaca que todos os envolvidos na seleção foram preparados para avaliar qualquer viés que possuam, focando apenas no que mais importa para a companhia: encontrar pessoas com um perfil alinhado com seus valores.

Então, os selecionados passam para a última etapa, a presencial, realizada em um único sábado. Os candidatos resolvem e apresentam um case, fazem entrevistas e têm desafios surpresas.

O modelo inusitado já foi feito antes e foi bem recebido por todos: recrutadores, gestores e candidatos. Segundo Aguiar, ele valoriza o tempo dos profissionais, ajuda a vivenciar o cotidiano do trabalho e confere velocidade aos resultados. Na edição interior, que teve mais de 2 mil inscritos, todos os entrevistados receberam uma resposta – positiva ou negativa – em dois dias.

De 2015 para cá, a equipe da empresa mais do que triplicou de tamanho: foram de 500 funcionários para mais de 1.700. Para esta edição do XDAY, eles não fecharam números de vagas, esperam encontrar novos talentos e adaptar as vagas às pessoas.

As áreas anunciadas têm maior demanda, mas não serão as únicas em busca de contratações, nos dias das entrevistas, diretores de outras áreas ficarão atentos para quem demonstrar ser uma adição ideal para seu time.

Os salários e benefícios não são divulgados, porém o gerente garante que são compatíveis com as remunerações do mercado financeiro. De acordo com a plataforma Love Mondays, em média estagiários do Grupo XP recebem 1.846 reais e analistas ganham 4.311 reais.

“Nós temos muitos funcionários que cresceram com a gente e construíram as áreas onde atuam. Trabalhamos com partnership e os donos são os próprios funcionários, aproximadamente 20% das pessoas são sócias, temos gente de todo nível e o mais novo sócio tem 23 anos. A dinâmica de trabalhar como se fosse dono, aqui é realidade”, fala Aguiar.

Confira todas as informações e se inscreva através deste link.