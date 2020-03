Vagas.com oferece 1000 minutos de videoentrevista grátis

O site de recrutamento Vagas.com anuncia a liberação gratuita de 1000 minutos de videoentrevista para seus clientes.

A medida tem como objetivo apoiar o combate ao novo coronavírus, permitindo que as empresas sigam com seus processos sem a necessidade de deslocamento dos profissionais.

A utilização é válida para empresas usuárias da plataforma vagas for business e o prazo de acesso poderá ser estendido em caso de agravamento da pandemia.

A solução pretende também reduzir o tempo de seleção e recrutar os melhores candidatos durante a fase de entrevistas.

Quando o candidato grava o seu material, a partir da tecnologia aplicada à ferramenta, o profissional que recebe e analisa o conteúdo tem à disposição informações como nuvem de palavras com os termos mais usados durante a gravação do vídeo, transcrição do áudio em texto, possibilidade de inserção de comentários, entre outros recursos.

Segundo a empresa, a ferramenta foi pensada com o cuidado para não realizar nenhum juízo de valor com base em expressões demonstradas pelo candidato durante a gravação do vídeo.