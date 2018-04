USP, Unicamp, Insper e FIA lançam novos cursos online grátis. Veja lista

São Paulo – Entre os cursos online gratuitos disponíveis na plataforma Coursera, aqueles que dão vantagens competitivas no mercado de trabalho são os que fazem mais sucesso entre os brasileiros.

E é justamente esse o ponto em comum dos novos cursos gratuitos em português que acabam de entrar para o portfólio da plataforma. Ao todo são 24 cursos e 1 programa de cursos integrados, criados por universidades como USP, UNICAMP, Insper e FIA sobre temas com alta demanda no mercado de profissionais qualificados nas áreas de ciência de dados, negócios e tecnologia.

Há, por exemplo, opções de cursos de gerenciamento de operações, gerenciamento de projetos, design de software, finanças, startups, big data e marketing digital e é possível começar hoje mesmo. O programa de cursos integrados é na área de projetos e é fruto de parceria entre a USP e a Universidade da Califórnia, UC Irvine.

Com os novos conteúdos, o Coursera espera aumentar seu alcance no Brasil. Atualmente, os brasileiros correspondem a 1,4 milhão dos 31 milhões de estudantes que acessam a plataforma em todo o mundo.

Somos o 5º país com mais usuários do Coursera, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia, China e México. Mas, a equipe da plataforma enxerga potencial inexplorado por aqui, um país que tem mais de 8 milhões de estudantes matriculados no ensino superior.

Segundo o CEO da Coursera, Jeff Maggioncalda, é o inglês ainda a principal barreira entre os conteúdos da plataforma e os alunos brasileiros.

Dados coletados pela plataforma indicam que 90% dos estudantes brasileiros se inscrevem em cursos em inglês, mas não conseguem aproveitar 100% das aulas por conta do nível de proficiência.

Os cursos na área de negócios são os que mais atraem os brasileiros: 40% dos alunos buscam conteúdos nessa área, 20% se inscrevem em cursos de ciências de dados e 20% buscam as aulas de ciência da computação. Os 10% restantes formam um grupo heterogêneo inscrito em cursos de artes, humanidades, biologia, entre outros.

A lista de novos cursos prioriza justamente as áreas mais procuradas pelos brasileiros. “Muitas das principais instituições de ensino superior do Brasil reconhecem essa demanda”, garante o CEO da Coursera, em nota.

Cursos oferecidos pela USP:

Cursos oferecidos pela UNICAMP:

Cursos oferecidos pela FIA:

Cursos oferecidos pelo Insper: