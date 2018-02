Utilizar um ambiente de trabalho compartilhado, os chamados coworkings, já faz parte da rotina de milhares de profissionais dos mais diversos setores, sejam eles autônomos, colaboradores de empresas ou empreendedores. O Censo Coworking Brasil 2017 aponta que 210 000 pessoas circulam a cada ano por esses escritórios, movimentando 82 milhões de reais.

O país registra, aliás, um crescimento médio anual de 20% no número de espaços do gênero, segundo a Associação Nacional de Coworking e Escritórios Virtuais (Ancev), de São Paulo. “O mais recente levantamento, de 2016, mostrou que há 695 escritórios comerciais de compartilhamento espalhados principalmente pelas capitais do país. O Sudeste lidera, com destaque para São Paulo, mas o Nordeste vem crescendo ultimamente por ser a região com o maior número de capitais”, afirma Ernisio Martines Dias, presidente da Ancev.

Os coworkings, que surgiram na década de 1990 e, com o passar dos anos, foram ganhando novos formatos e passando a oferecer serviços que facilitam a vida dos profissionais e das empresas, deixaram de ser opções para quem tinha poucos recursos financeiros e se tornaram soluções inteligentes inclusive para companhias já estabelecidas no mercado. Além de boa infraestrutura, com telefonia, internet, recepcionistas, salas de reuniões e endereço fiscal, esses escritórios também têm atraído cada vez mais profissionais por um segundo atributo: eles favorecem – e muito – o networking. “Ninguém está no coworking para se isolar”, afirma Bruna Lofego, CEO da CWK Coworking, de Belo Horizonte, e consultora de gestão desses espaços.

Naturalmente

Descobrir novos parceiros de negócios, prestar serviço para os vizinhos de trabalho, aumentar as vendas ou até conseguir uma proposta para assumir um cargo mais atraente são algumas das oportunidades que o relacionamento com os companheiros de coworking pode proporcionar. “Além dos encontros naturais do dia a dia, no café ou nas áreas de descanso, é interessante estar atento aos eventos que esses espaços costumam oferecer, como a apresentação de cases de sucesso no auditório ou uma reunião para os usuários trocarem experiências sobre determinados temas”, diz Ernisio, da Ancev.

De fato, cada escritório compartilhado cria estratégias para facilitar a interação entre os profissionais. “As pessoas trocam opiniões, conversam informalmente e daí surgem até negócios, mas os administradores dos coworkings podem dar um empurrãozinho, enviando e-mails com os contatos de todos e mantendo um painel onde cada profissional e empresa pode deixar seu cartão de visita exposto”, diz ela.

Mas é importante que também haja um esforço voluntário por parte dos usuários para se relacionar e explorar ao máximo o ambiente de intercâmbio de ideias que esses espaços proporcionam. A seguir, confira uma série de atitudes para melhorar o seu networking no coworking e ampliar sua rede de contatos profissionais.

Potencialize o networking

Como tirar partido da proximidade para conhecer possíveis parceiros de negócios e trabalho