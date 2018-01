Use este truque para não errar mais na conjugação verbal

É sempre um grande prazer receber dúvidas relacionadas à nossa Língua Portuguesa. Veja esta:

“Professor, existe alguma dica para conjugar o presente do verbo DOAR?”

Comecemos com uma curiosidade: a palavra “dica” provém da redução de indicar, do latim indicare, indicar, revelar, expor, mostrar; há uma ligação com dicare, dizer, divulgar, avisar.

Sobre conjugação verbal, não vale apenas a memória visual ortográfica, nem apenas a prática na conjugação, mas sim a relação com a terminação de cada verbo. Como exemplo, em quais verbos você consegue pensar com a mesma terminação de DOAR? Vários, como “perdoar”, “coroar”, “abençoar”, “voar”, “soar” (mas não suar). Serão conjugados, pois, da mesma forma em função de possuírem a mesma terminação (e gramaticalmente por serem regulares):

eu doo, tu doas, ele doa, nós doamos, vós doais, eles doam;

eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, vós perdoais, eles perdoam;

eu voo, tu voas, ele voa, nós voamos, vós voais, eles voam;

eu soo, tu soas, ele soa, nós soamos, vós soais, eles soam (repito: suar tem outro significado)

Além disso, creio que a dúvida do início do texto era sobre a conjugação no presente do modo indicativo (uma vez que existem presente do indicativo e presente do subjuntivo).

VOCÊ SABIA?

Os verbos finalizados em -OAR e -UAR terão todas as pessoas do presente do subjuntivo grafadas com “e”. Vejamos o exemplo de “soar” (emitir ou produzir som) e “suar” (expelir suor pelos poros):

que eu soe, que tu soes, que ele soe, que nós soemos, que vós soeis, que eles soem;

que eu sue, que tu sues, que ele sue, que nós suemos, que vós sueis, que eles suem

Nem todos os verbos de nossa Língua seguirão esse parâmetro da regularidade. Mesmo assim, ajuda muito observar a terminação do verbo, pensar em outros semelhantes a fim de que se facilite a conjugação.

Já viu como muita gente confunde a conjugação do verbo “maquiar”? Basta pensar em “esfriar”, “anunciar”, “acariciar”. Porém, trato de verbos finalizados em -IAR, na semana que vem.

Um grande abraço, até a próxima e siga-me pelo Twitter!

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR

Autor Gramatical pela Editora Saraiva