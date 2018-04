Usa bem o Excel? Pesquisa indica habilidades que todo mundo já deveria ter

O mercado de trabalho atual é tão pautado pelo uso da tecnologia, que não há escapatória: existem tech skills consideradas tão básicas, que são esperadas de todos os profissionais, em qualquer setor.

Para entender melhor quais seriam estas competências, o site de suporte online e treinamento focado em Tecnologia da Informação (TI), Experts Exchange, perguntou aos seus mais de 500 mil técnicos cadastrados “o que todos deveriam saber”.

Como resultado da pesquisa, a comunidade apontou 10 conhecimentos tecnológicos que, no século XXI, qualquer pessoa deveria dominar para atingir sucesso na vida pessoal e na carreira. Confira quais são e como desenvolvê-los.

1. Fazer backup de dados

Todos estamos constantemente criando e armazenando arquivos digitalmente – desde fotos e números de telefone a registros e arquivos confidenciais. O simples ato de criar outra cópia (backup) pode impedir a perda de dados permanente, o que pode ocorrer por conta de uma falha técnica ou humana.

Do ponto de vista dos entrevistados pela pesquisa, “saber como fazer backup de dados pode economizar tempo quando se trata de se recuperar de acidentes”. Além disso, “também dá ao usuário a tranquilidade de saber que o material pode ser restaurado facilmente”.

É possível fazer backup no próprio computador, em outra pasta, por segurança. E também em outros dispositivos como CDs, pendrives e HD externos. Por último, existe a opção de guardar seus arquivos “na nuvem”, com programas como Google Drive, OneDrive, Dropbox e iCloud (para usuários da Apple).

2. Mexer no Excel

O Excel, da Microsoft, é a ferramenta padrão para organizar todos os tipos de dados, desde registros e orçamentos familiares até declarações corporativas de lucros e perdas. Hoje em dia, ser capaz de navegar pelas planilhas – utilizadas até pelos usuários de outros sistemas operacionais, como o macOS, da Apple – é indispensável.

Para aprender a utilizar todas as funcionalidades – ou, pelo menos, parte delas -, nada melhor do que treinar praticando no próprio programa. Se o foco é um aprendizado em específico, procure um tutorial online confiável para se orientar.

3. Como a internet funciona, em geral

Para os profissionais de TI, o ideal seria que todos tivessem conhecimentos básicos que os permitissem, pelo menos, redefinir o endereço de IP e utilizar o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – em português, Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede).

Seja porque está há conflito com outro computador ou por conta de novas configurações de rede, a redefinição do IP – que estabelece como o computador se comunica com outros – pode ser necessária.

Procure tutoriais de como fazer isso na sua máquina ou configure o DHCP, que, por sua vez, atribui automaticamente endereços de IP, para que o usuário não precise fazer isso manualmente.

4. Garantir que o sistema operacional e o antivírus estejam atualizados

“A segurança é um problema para todos os usuários de tecnologia”, segundo um dos técnicos. “O mundo como o conhecemos se torna cada vez mais digital e todos têm informações importantes em seus computadores. O software antivírus e as atualizações do sistema operacional são importantes para garantir que seus dados estejam protegidos”.

Por isso, procure sempre checar se estes softwares estão atualizados. E, se não, baixe as novas versões. Atualmente, a maior parte deles possui claras indicações e instruções para estes processos.

5. Navegar e usar simultaneamente várias plataformas

“Todos os dias usamos nossos computadores para verificar e-mails, instalar e executar programas e coisas do tipo”, observa um dos profissionais de TI. “Embora aparentemente simples, essas tarefas são tão frequentes que as pequenas ‘ineficiências’ se somam. Uma compreensão básica de como realizar tarefas diárias em várias plataformas torna você mais versátil e menos dependente da assistência de TI.”

Para aumentar sua capacidade de administrar diversos trabalhos no computador, domine os atalhos de teclado do touchpad e do mouse. Além disso, procure as ferramentas que os sistemas operacionais lançampara facilitar o gerenciamento de várias abas e programas ao mesmo tempo, como as funções task view e virtual desktops, do Windows.

6. Domínio do Google

O Google se tornou a primeira parada na internet para a maioria dos usuários. Conhecer algumas operações de busca simples e os filtros disponíveis podem ajudar a personalizar qualquer pesquisa e economizar bastante tempo.

Alguns sites, como o Lifehacker e o da revista Time, listam os melhores truques para otimizar as pesquisas e utilizar todo o potencial do buscador.

7. HTML básico

“Uma vez que grande parte de nossas vidas diárias incorpora a navegação na internet, entender HTML ajuda você a perceber o que é possível fazer na web“, diz um dos técnicos. “Isso também pode ajudar você a ter um pouco mais de paciência quando uma página não está funcionando corretamente”.

HTML significa HyperText Markup Language, em português “Linguagem de Marcação de Hipertexto” (Sendo que “hipertexto” é o mesmo que “texto que contém links”). Consiste, basicamente, na linguagem em que as páginas da rede são “escritas”. Possui regras próprias, como qualquer língua.

Dá para entender mais sobre HTML pesquisando sites especializados. Para quem quer se aprofundar mais nas possibilidades, a CodeAcademy disponibiliza um curso introdutório, online e gratuito, que permite ao aluno entender os fundamentos e pôr em prática os conceitos aprendidos.

8. Benefícios de reiniciar o computador

“Reiniciar tem o potencial de resolver rapidamente um monte de problemas técnicos, desde erros básicos de software até conflitos de driver de hardware“, explica um dos entrevistados.

Tendo em mente o poder da reinicialização para consertar bugs, mantenha seus documentos salvos a todo momento. Assim, poderá desligar a máquina quando for necessário, sem perder nada.

9. Digitação eficiente

Apesar de negligenciada, essa habilidade é muito importante hoje porque a comunicação diária acontece, em grande parte, através de mensagens e telas.

Procure treinar a capacidade de digitar utilizando as duas mãos e sem olhar para o teclado, pratique para se familiarizar com o local das teclas e utilize os testes online de velocidade de digitação, como o do site 10 Fast Fingers e Digicurso para acompanhar seu progresso.

10. Segurança digital

Violações de segurança não devem ser uma preocupação apenas para as grandes corporações ou agências secretas do governo. Golpes como phishing (“pesca” de dados pessoais e informações relevantes) e ransomware (em que se restringe o acesso a um programa e se cobra um “resgate” para restaurar a usabilidade) afetam usuários comuns todos os dias. “É importante conhecer e seguir as práticas mais recomendadas para ajudar a manter essas informações seguras”, diz um técnico de TI.

Algumas dicas: evite instalar softwares e bloqueie pop-ups de procedência suspeita, tome cuidado ao clicar em links nas redes sociais, evite acessar redes de WiFi públicas e não armazene senhas nos sites. Além destas, o mais importante, que é manter todos os softwares básicos do computador (como o programa Java, o sistema operacional e o antivírus) atualizados – e, consequentemente, suas configurações internas de segurança.