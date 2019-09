Universidade online oferece 15 mil bolsas para profissões do futuro

São Paulo – Você está pronto para o futuro do trabalho? De acordo com levantamento da IBM, a introdução de robôs no mercado pode fazer com que 7,2 milhões profissionais no Brasil tenham que reciclar seus conhecimentos.

Ao mesmo tempo que muitos trabalhos vão mudar, novas oportunidades vão surgir envolvendo inteligência artificial, computação em nuvem e análise de dados. E as empresas já procuram por profissionais com essas habilidades, com a área de TI representando 67% da demanda por contratações.

Para ajudar na atualização dos profissionais do mundo todo, a Udacity, a universidade do Vale do Silício, em parceria com a Bertelsmann, empresa de mídia e educação, oferece 15 mil bolsas de estudo para os cursos nas áreas de Cloud, Data ou Inteligência Artificial.

As inscrições para o Scholarship Challenge são gratuitas e estão abertas até o dia 6 de novembro pelo site. Os candidatos serão selecionados de acordo com alguns critérios, como diversidade de perfil, determinação, desejo de causar impacto e tempo para dedicar à bolsa.

Até a conclusão do período de inscrição, os candidatos devem fazer um teste sobre a ferramenta Python para os interessados em Cloud e IA. Para a área de dados, não há teste.

A maioria dos cursos da Udacity são em inglês, então é necessário ter bom conhecimento da língua. No entanto, os cursos de dados e IA têm legendas em português.

Podem se candidatar para as bolsas pessoas com 18 anos ou mais e com conhecimentos básicos de programação, em qualquer linguagem, como Python ou JavaScript.

Os cursos de três meses e meio são apenas a primeira fase das bolsas. Na segunda fase, 5 mil alunos com o melhor desempenho receberão uma bolsa completa para continuar sua educação na plataforma.

Confira mais informações na página da Udacity.