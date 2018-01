Universidade oferece MBA de graça nos Estados Unidos

A W.P. Carey School of Business, da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, oferecerá um programa de MBA 100% gratuito. Todos os alunos selecionados para o programa fulltime, que tem duração de 2 anos, receberão bolsas integrais – uma economia que pode chegar a 90 mil dólares, graças à proposta de oferecer um MBA de graça. As candidaturas podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro de 2018.

A bolsa, lançada em 2015, tem como objetivo diversificar o perfil dos ingressantes, até então muito restrito a profissionais de tecnologia, da indústria e do mercado financeiro. Segundo a instituição, a iniciativa de oferecer um MBA de graça baseia-se na ideia de oferecer a formação aos melhores candidatos, ainda que eles não tenham condições financeiras de arcar com a anuidade do programa.

Com acesso garantido à universidade, a expectativa é que alunos mais qualificados possam ajudar a elevar o posicionamento da escola entre os melhores cursos de MBA do mundo. Hoje, a W.P. Carey School of Business ocupa o 25º lugar no ranking da US News.

Como se candidatar ao MBA de graça nos Estados Unidos

O processo de seleção de estudantes internacionais é o mesmo de outras universidades norte-americanas. É preciso preencher um formulário online e enviar notas de testes padronizados, como GMAT e GRE, bem como cartas de recomendação e o resultado de um exame de proficiência em inglês. Históricos acadêmicos internacionais devem ser enviados junto de uma tradução oficial para a língua inglesa. Também é necessário pagar uma taxa de inscrição de 90 dólares americanos.

A verba para bancar o curso dos 120 alunos que farão o MBA de graça virá de um fundo de milhões de dólares arrecadado de doadores, como o empresário do setor imobiliário William Carey. Para submeter a candidatura ao programa, é necessário enviar os documentos e preencher a inscrição no site da universidade.

A Universidade do Estado do Arizona é a primeira a oferecer um MBA totalmente gratuito, mas outras escolas de negócios no exterior também oferecem apoio financeiro aos alunos selecionados.

Confira no vídeo abaixo como funcionam as bolsas de estudos para MBA: