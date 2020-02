Universidade oferece bolsa integral para programa de MBA nos EUA

O Ohio State Fisher College of Business está recebendo inscrições para a Scholarship for the Americas. Trata-se de uma bolsa integral para MBA que além cobrir integralmente os custos de tuition, também oferece ao bolsista um valor mensal de US$ 1.435 para custear despesas com deslocamento, moradia e alimentação.

Além dessa bolsa, a faculdade ainda oferece outras bolsas de 50% e ajuda de custo mensal de US$ 700 para os chamados “Fisher Fellows“. As inscrições para o MBA (e para as bolsas) ficam abertas até o dia 15 de abril.

O programa de MBA do Fisher College of Business tem dois anos de duração e permite focar os estudos em 9 áreas diferentes. Entre elas, estão finanças, logística, marketing, empreendedorismo, sports management (gerenciamento de esportes) e data analytics (análise de dados).

Thais Ronconi, atualmente HR Business Partner na Amazon, foi uma das brasileiras que já cursou o MBA por lá com a Scholarship for the Americas. “Superou minhas expectativas. Além do conhecimento técnico adquirido com os professores aprendi muito com meus colegas de classe, cada um com experiências e perfis únicos, alem de super talentosos”, conta.

“Sempre quis estudar MBA nos Estados Unidos e estava num momento da minha carreira que considero ideal para isso”, diz.

Ao revisar os requisitos para a application, ela viu que eles ofereciam bolsas de estudo e decidiu se candidatar. Entre o primeiro e o segundo ano do curso, ela fez um estágio na Amazon ” e consegui uma proposta de trabalho para voltar como full-time após a conclusão do MBA. Estou trabalhando na área que queria e amando a empresa”, diz.

Como se candidatar

Para se candidatar à bolsa integral para MBA, é necessário enviar versões em inglês do diploma e histórico acadêmico, do seu CV, e comprovar proficiÊncia em inglês por meio do IELTS (nota mínima 7.0) ou TOEFL (nota mínima 100). É preciso ainda fazer as provas GMAT ou GRE, embora a faculdade ressalte que não há nota mínima.

Também é necessário produzir um essay, com no máximo 750 palavras, sobre o seguinte tema: “Por que você deseja ter um MBA? Por que você deseja ter um MBA da Fisher College of Business? Como o programa de MBA da Fisher lhe ajudará a atingir seus objetivos imediatos de carreira?”.

Opcionalmente, o candidato também pode enviar uma carta de informações suplementares (de até 250 palavras) e cartas de recomendação. Também serão realizadas entrevistas por meio de vídeo. Todos os candidatos ao MBA concorrem à bolsa, então o importante é garantir que o seu application esteja bem elaborado.

Para Thais, estudar para o GMAT foi a parte mais desafiadora do application, e ela recomenda a quem quiser se candidatar que se dedique bastante a estudar tanto para essa prova quanto para a prova do certificado de proficiência. Mais informações sobre o processo de application podem ser vistas aqui. As inscrições vão até 15 de abril.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.