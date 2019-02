Universidade na Irlanda oferece bolsa exclusiva para brasileiros

Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

A Escola de Inglês, Teatro e Filme do University College Dublin (UCD) está recebendo inscrições para a Maria Helena Kopschitz Scholarship. A bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros tem o objetivo de permitir que um estudante brasileiro curse o mestrado em Literatura e Cultura Irlandesa da Universidade. As inscrições vão até 30 de abril de 2019.

O bolsista selecionado terá todos os custos de tuition pagos pela duração de um ano do curso (de setembro de 2019 a agosto de 2020). Ela inclui também um total de 17 mil euros para que o aluno se acomode e custeie sua vida em Dublin.

Além disso, o bolsista pode dispor de um auxílio de 2 mil euros para despesas com passagens e deslocamento. Mais informações sobre o programa de mestrado oferecido pelo UCD podem ser vistas neste link.

Candidatura

De acordo com Gabriely Pinto, a brasileira que atualmente está cursando o mestrado com essa bolsa, o processo de inscrição envolve uma série de etapas. Elas incluem o envio de um CV em inglês, bem como personal statement, histórico acadêmico, duas cartas de referência/recomendação, comprovação da proficiência em inglês e envio de um artigo acadêmico de no máximo 3000 palavras.

Para essas etapas, ela dá algumas dicas. “Online você facilmente acha vários templates de graduate CVs“, diz ela, para facilitar a elaboração do CV. Para a escolha do artigo acadêmico, ela recomenda “escolher um tópico relevante” e “pedir para alguém de confiança ler e ser sincero, analisando não só questões de língua inglesa e gramática, mas também o conteúdo“.

Quanto à comprovação de proficiência em inglês, Gabriely conta que essa etapa foi relativamente simples. “Eu sou professora de inglês e já tinha ministrado cursos preparatórios para provas de proficiência, então essa etapa foi fácil“, diz. Mesmo assim, ela considera que “é importante escolher a prova certa pra você; por exemplo, eu tinha mais afinidade com o IELTS então nunca nem considerei as outras”.

Mais detalhes sobre a exigência do UCD para a comprovação de proficiência em inglês podem ser vistos neste link. E neste link, podem ser vistas mais informações sobre o programa de mestrado.

Para se candidatar à bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros, é necessário enviar os documentos citados (CV, personal statement, histórico acadêmico, comprovação de proficiência em inglês e artigo acadêmico recente, bem como dois contatos de professores que escreverão as cartas de recomendação) para Margaret.O.Kelleher@ucd.ie até o dia 30 de abril.

Mais sobre a bolsa Maria Helena Kopschitz e o mestrado na UCD

Maria Helena Kopschitz foi uma brasileira pioneira nos estudos irlandeses. Nascida em 1930, ela se formou em Letras Anglo-Germânicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (que então se chamava Universidade do Brasil) em 1956. Em 1975, defendeu sua tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense, e em 1985 foi bolsista de pós-doutorado na Queen’s University em Belfast.

Ela traduziu poemas, peças e textos em prosa de autores irlandeses de renome, incluindo a peça de prosa lírica Ping, de Samuel Beckett, e trabalhou com frequência ao lado do poeta concretista Haroldo de Campos. Também foi responsável por traduzir autores brasileiros para o inglês, e foi vice-presidente da ABEI (Associação Brasileira de Estudos Irlandeses).

Ela faleceu em 2008 e, desde 2014, o UCD, em parceria com sua família, oferecem a bolsa para estudantes brasileiros que queiram fazer o mestrado por lá. Gabriely Pinto é a mais recente aluna a receber a bolsa. “Acho que recuperar o trabalho e o pioneirismo dela [da Maria helena Kopschitz] é um dos grandes atrativos da bolsa”, afirma

“O impacto dela nos estudos irlandeses no Brasil é muito grande, e é graças ao legado dela e a generosidade da família dela que eu e meus antecessores tivemos essa oportunidade de estudar literatura anglo-irlandesa na Irlanda e ganhar conhecimento e experiência que não só vão impactar nossa carreira, mas também, a longo prazo, a área de estudos irlandeses no Brasil”, considera.

Sobre sua experiência de mestrado, Gabriely diz que ele está superando suas expectativas. “O programa é muito bom, os professores do departamento de Inglês da UCD são especialistas internacionais e incríveis, super atualizados e acessíveis”, comenta. Segundo ela, a universidade também tem várias “sociedades” que funcionam como grupos de interesse e que têm eventos semanais “que são uma ótima oportunidade de fazer amigos com interesses similares aos seus”.

E com relação ao país de destino, Gabriely conta que “a Irlanda é um país maravilhoso que parece saído de contos de fadas, e é um lugar com um bom estilo de vida e segurança. Além disso, para nós da área da literatura a Irlanda é um sonho com várias livrarias independentes e eventos literários sempre acontecendo”.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.