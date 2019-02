Universidade italiana dá bolsas de estudo para graduação e pós

Redação do Estudar Fora

A Università Commerciale Luigi Bocconi, localizada em Milão, na Itália, está consistentemente entre as 20 melhores do mundo nas áreas de administração e economia. Visando atrair os melhores estudantes para os seus programas de mestrado e graduação, eles oferecem bolsas de estudos com base em mérito e em necessidade financeira. O próximo “round” de inscrições se encerra em 12 de dezembro.

Para graduação

Os cursos de graduação oferecidos pela Bocconi são nas áreas de Economia, Administração, Finanças e Ciências Políticas. Para todos eles, são oferecidas bolsas de mérito e de necessidade financeira – sendo que os programas de bacharelado têm duração de 3 anos e Bacharelado e Mestrado em Direito, 5.

Todos os candidatos aceitos para os programas de graduação serão avaliados com base em sua performance acadêmica – não é necessário enviar documentos complementares. A bolsa Merit Scholarship inclui todos os custos de anuidade, estimados em 11500 euros, bem como acomodação gratuita no campus. Além desta, há também o Bocconi International Award, que oferece aos selecionados 50% do valor da anuidade.

Já as bolsas de necessidade financeira incluem isenção total da anuidade do programa, e podem ser renovada pela duração do programa. Além da candidatura ao programa escolhido, o candidato também precisa enviar um formulário de inscrição que forneça informações sobre a condição financeira da sua família. Podem se candidatar estudantes que não tenham cidadania italiana e nem possuam um diploma de Ensino Médio emitido por uma escola italiana.

O processo de candidatura aos cursos inclui o envio de currículo acadêmico, certificados de idiomas, Carta de Motivação e notas em testes padronizados, como SAT ou o Bocconi Test, organizado pela própria universidade. Para o curso que se inicia em março de 2017, o próximo prazo de inscrição se encerra em 20 de janeiro de 2017. Já para a turma que se inicia em julho de 2017, as inscrições podem ser feitas até abril de 2017.

Os estudantes podem se candidatar simultaneamente a qualquer uma das bolsas, mas elas não são cumulativas.

Saiba mais sobre a candidatura aos programas de graduação aqui, e confira os editais completos da bolsa neste link.

