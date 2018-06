Universidade faz parceria com Google e lança 12 cursos online e gratuitos

A educação nunca foi tão acessível quanto hoje: qualquer pessoa com conexão à internet pode tirar uma dúvida ou aprender coisas novas através de alguns cliques. A Udacity surgiu para facilitar ainda mais esse acesso e conectar pessoas do mundo inteiro com as empresas mais inovadoras do mundo – e é difícil não pensar na Google ao ler esta frase.

Além de parceira em diversos programas Nanodegree, como são conhecidos os cursos de capacitação profissional de curta duração da Udacity, a Google também participa do conteúdo de uma série de cursos gratuitos que você pode começar hoje e agora.

Abaixo, confira 12 cursos online gratuitos e em português feitos por especialistas de ambas as empresas e inicie seu aprendizado:

1. Introdução à Realidade Virtual

Este curso de 2 semanas aborda os principais conceitos da tecnologia realidade virtual (VR) como óptica, displays, estereopsia, rastreamento e plataformas de hardware. Entenda os princípios físicos de VR e crie uma aplicação utilizando a ferramenta de desenvolvimento Unity. Saiba mais sobre o curso.

2. Teste A/B

O curso de 4 semanas explica como realizar testes A/B, uma ferramenta essencial de marketing, para definir métricas e analisar resultados que validam mudanças em sites ou aplicativos móveis. Saiba mais sobre o curso.

3. Otimização de Performance de Website

O curso de 1 semana ensina como otimizar a performance de qualquer site, como converter HTML, CSS e JavaScript e que ferramentas usar para medir o desempenho de sites. Saiba mais sobre o curso.

4. Imagens Responsivas

O curso de 2 semanas ensina a trabalhar com imagens responsivas na web, o que significa arquivos que carreguem rapidamente e fiquem bem em qualquer dispositivo. Saiba mais sobre o curso.

5. O que é Localização

O curso de 2 semanas ensina os principais conceitos da localização, que é a tradução e adaptação de um produto ou serviço a outro idioma, cultura e mercado. Aprenda o que diferencia a localização da tradução e quais são os principais conceitos envolvidos. Saiba mais sobre o curso.

6. Fundamentos do Design Responsivo para a Web

O curso de 2 semanas ensina os fundamentos do web design responsivo, que funciona bem em qualquer dispositivo. Saiba mais sobre o curso.

7. Deep Learning

O curso de 12 semanas ensina como projetar sistemas de deep learning, ou aprendizagem profunda, uma das tecnologias de inteligência artificial de maior destaque atualmente. Aprenda a treinar e otimizar redes neurais básicas, redes neurais convolucionais e redes longas de memória de curto prazo. Saiba mais sobre o curso.

8. Otimização de Renderização no Browser

O curso de 4 semanas apresenta ferramentas para analisar aplicativos e descobrir padrões que melhoram a performance de aplicações e aprimoram sua renderização. Saiba mais sobre o curso.

9. Android TV e Desenvolvimento Google Cast

O curso de 1 semana ensina tudo sobre o Google Cast e a Android TV e como usá-los para otimizar a experiência de usuários. Saiba mais sobre o curso.

10. Material Design para Desenvolvedores Android

O curso de 4 semanas ensina como aplicar os princípios do Material Design, a linguagem de design desenvolvida pela Google, aos apps Android. Entenda como criar e utilizar elementos como superfícies, transições e gráficos de várias formas. Saiba mais sobre o curso.

11. Bootcamp de Kotlin para Programadores

O curso de 2 semanas oferece a desenvolvedores a oportunidade de aprender o essencial de programação em Kotlin, agora uma linguagem oficial de Android, diretamente com experts da Google. Saiba mais sobre o curso.

12. Crie Aplicativos Móveis Nativos com o Flutter

O curso de 2 semanas ensina a desenvolver aplicações móveis nativas, interativas e de alta qualidade para iOS e Android (em tempo recorde!) dentro do Flutter, o kit de desenvolvimento de software da Google. Saiba mais sobre o curso.

Este artigo foi originalmente publicado pelo blog da Udacity, a Universidade do Vale do Silício.