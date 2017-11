Universidade dos EUA dá bolsas de MBA de US$ 45 mil a brasileiros

São Paulo – Dona de um dos 10 melhores programas de MBA em negócios internacionais dos Estados Unidos, a Marshall School of Business da University of Southern Califórnia (USC) está oferecendo três bolsas de estudos para brasileiros. O valor da bolsa para o International Business Education and Research MBA, chamado de IBEAR MBA, é de até 45 mil dólares, mas quem viaja com filhos pode ainda obter auxílio moradia de até 15 mil dólares.

O processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, formação acadêmica, testes (GMAT e TOEFL), cartas de recomendação e de candidatura. Os candidatos devem ter um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Detalhes sobre o processo de inscrição estão no site da Marshall.

Pankaj Bhushan, diretor do IBEAR MBA, e Marcus Costa, diretor do escritório da USC no Brasil, participam de uma sessão online gratuita para tirar dúvidas sobre o processo seletivo no dia 11 de dezembro, às 19h. As vagas são limitadas. Para se inscrever, os interessados precisam se cadastrar neste link.