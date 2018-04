Universidade de Portugal dá bolsas de estudo a brasileiros (e aceita Enem)

Com mais de 20 universidades portuguesas adotando um processo seletivo facilitado para brasileiros, fica cada dia mais simples estudar fora com Enem. Além da candidatura, porém, bolsas de estudos para brasileiros também estão sendo disponibilizadas nas melhores instituições de ensino do país. É o caso do Instituto Politécnico de Leiria, que está com inscrições abertas para seus cursos de pós-graduação graduação . Para todos, há possibilidade de bolsa de 50% no valor total da anuidade – que já é significativamente mais baixo que as taxas de outros países europeus.