Universidade da Holanda dá bolsas de estudo (e mais 11 mil euros)

A Universidade de Utrecht é uma das mais antigas e já foi considerada a melhor universidade da Holanda, segundo o Shanghai Ranking of World Universities.

A fim de atrair os maiores talentos para seus mais de 90 programas de mestrado em inglês, está oferecendo bolsas de estudos integrais para estudantes que não possuam passaporte europeu.

As inscrições para as bolsas podem ser feitas até 1º de fevereiro.

Como se candidatar às bolsas de Utrecht

As bolsas são voltadas a estudantes com excelente desempenho acadêmico e que sejam aceitos para um dos programas de mestrado da instituição. Nem todos os programas participam da bolsa – para verificar quais são elegíveis, selecione o seu programa de interesse e verifique se “Utrecht Excellence Scholarship” está listada em “Financial Aid”. Diversos programas na área de exatas, humanas, biológicas e sociais estão contemplados.

São oferecidas entre 20 e 25 bolsas, que podem incluir isenção total dos valores de anuidade e mais uma ajuda de custo de 11 mil euros. A bolsa cobre a duração total do programa escolhido, que pode ser de 1 ou 2 anos.

Para concorrer, é preciso primeiramente enviar a sua candidatura para o programa de mestrado – incluindo carta de motivação, carta de recomendação e exames padronizados, se solicitados – e, então, fazer a sua candidatura à bolsa.

A candidatura à bolsa para uma instituição que já foi considerada a melhor universidade da Holanda é simples. Consiste em um formulário de inscrição e documentos que comprovem que o estudante estava entre os 10% com melhor desempenho em sua turma de graduação. Confira os detalhes e faça sua candidatura aqui.

Holland Scholarship

Além da bolsa oferecida pela Universidade de Utrecht, candidatos interessados podem recorrer a outra opção para viabilizar seus estudos na instituição, que chegou a ser considerada a melhor universidade da Holanda. Se aceitos para graduação ou mestrado no país, também podem concorrer à Holland Scholarship, financiada pelo governo holandês.

Nesse caso, o apoio financeiro oferecido não é integral e concede aos estudantes selecionados uma ajuda de custo no valor de 5 mil euros, concedidos no primeiro ano de estudos no país. Para concorrer, é necessário se candidatar através do próprio site da instituição de ensino até 1º de fevereiro.

O estudante deve enviar uma carta de motivação, explicando por que deveria receber a bolsa, bem como um planejamento financeiro demonstrando que conseguiria arcar com as despesas remanescentes. Confira detalhes sobre a candidatura a esta bolsa aqui.

