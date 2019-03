Universidade da França abre inscrição para bolsa de estudo de 10 mil euros

Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

A Université Paris-Saclay divulgou recentemente o edital de seu programa de bolsas internacionais de mestrado. As oportunidades de mestrado na França oferecidas pela univesidade localizada em Paris têm duração de um ou dois anos e contemplam todas as áreas de conhecimento. As inscrições vão até o dia 13 de maio.

Os bolsistas selecionados pelo programa receberão uma bolsa de 10.000 euros por ano. Ela é paga pela própria universidade ao longo de dez meses, de setembro até junho. Além disso, os bolsistas têm direito a uma ajuda de custo de até 1.000 euros para despesas com passagem e visto, de acordo com as suas necessidades.

Fundada em dezembro de 2014, a Université de Paris-Saclay é composta por 19 instituições, incluindo universidades, grand écoles e órgãos de pesquisa. São oferecidos diversos cursos em francês e também em inglês; consulte no site as formações disponíveis e seus respectivos calendários de candidatura. A candidatura pode ser feita online.

Como se candidatar às bolsas

Para se candidatar à bolsa de mestrado na França, é necessário já ter sido aprovado em algum programa de mestrado vinculado às seguintes instituições da Université Paris-Saclay: AgroParisTech, CentraleSupelec, ENS Paris-Saclay, INSTN-CEA, IOGS, Université d’Evry Val d’Essonne, Université Paris-Sud ou Université Versailles St-Quentin.

Cada programa tem requisitos e critérios de seleção específicos. No entanto, em todos os casos a candidatura a eles é feita pela internet, e envolve o preenchimento de um CV online, o envio de duas cartas de recomendação e o upload de certificados de proficiência em inglês ou francês.

Não são elegíveis para a bolsa estudantes que estão ou já estiveram matriculados em uma instituição francesa (exceto as instituições francesas fora da França), estudantes que interromperam seus estudos por mais de três anos consecutivos, e estudantes que já recebam bolsas de mais de 600 euros por mês. Mais detalhes podem ser vistos no edital do programa.

Os estudantes que se encaixarem nesses critérios serão convidados por e-mail para completar um dossiê de candidatura à bolsa. Serão considerados, no processo seletivo, a excelência acadêmica e os projetos pessoais de cada candidato. As inscrições para a bolsa vão até o dia 13 de maio — ou seja, esses dossiês devem ser enviados até essa data.