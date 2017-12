Universidade dá 40 bolsas para estudar nos Estados Unidos

O Latin American Institute of Business (LAIOB) está com inscrições abertas para bolsas de estudo voltadas a cursos de marketing e gestão na Universidade de Akron, nos Estados Unidos. As inscrições podem ser feitas até fevereiro de 2018.

Há 20 bolsas de 50% para cada um dos dois cursos, que têm duração de duas semanas e incluem módulos de inglês para negócios no período da manhã. O custo total do curso (sem a bolsa, incluindo alojamento e alimentação) é de 7.400 dólares. As aulas têm início no dia 8 e vão até o dia 20 de julho de 2018.

As bolsas são voltadas são gerentes de nível sênior, coordenadores e supervisores, bem como profissionais que queiram impulsionar seus conhecimentos de gestão ou marketing. O conhecimento avançado de inglês é recomendado para o melhor aproveitamento do curso, que é totalmente ministrado no idioma.

Confira mais informações sobre os cursos e faça sua inscrição pelo site do LAIOB.

Sobre a Universidade de Akron