Universidade abre 15 mil bolsas de estudo para cursos de ciência de dados

São Paulo – Até domingo estão abertas as inscrições para milhares de bolsas de estudo que a Udacity oferece para cursos online na área de ciências de dados.

Chamada de Universidade do Vale Silício, a instituição vai selecionar 15 mil pessoas em todo mundo, incluindo brasileiros, para esse programa de bolsas que é feito em parceria com o grupo alemão Bertelsmann.

As oportunidades estão abertas a todas as pessoas maiores de 18 anos. Não é preciso ser da área de tecnologia já que a Udacity não exige comprovação de conhecimento ou de experiência prévia.

Alguns dos critérios da instituição para escolha dos candidatos são: diversidade de perfil e de experiência, orientação a metas, vontade de causar impacto e ter disponibilidade para dedicar tempo suficiente ao curso.

Os aprovados vão pode fazer o curso de Introdução à Estatística Descritiva, que dura três meses. As aulas são acompanhadas por meio da plataforma da Udacity e o aluno pode escolher se quer fazer em inglês ou português.

Essa é apenas a primeira fase do programa e durante ela, a Udacity oferece também aos alunos o suporte de mentores especialistas e dá acesso à comunidade de estudantes. As atividades de interação com a comunidade podem ser inglês, já que é um grupo global.

Os 1,5 mil alunos que tiverem o melhor desempenho vão ganhar mais um bolsa de estudo e poderão escolher entre três na área de Nanodegree da Udacity: Fundamentos de Análise de Dados, Analista de Dados ou Cientista de Dados. Em todos os casos, a universidade promete oferecer revisão de projetos por especialistas, mentoria e suporte.

Confira o que tem em cada um dos cursos do programa de bolsas

1ª etapa:

Introdução à Estatística Descritiva: conceitos básicos usados para descrever dados, métodos de pesquisa estatística, visualização de dados e predições com dados.

2ª etapa:

Fundamentos de Análise de Dados: fundamentos básicos sobre manipulação, análise e visualização de dados.

Analista de Dados: como ter ideias e tirar conclusões, comunicar descobertas e criar soluções orientadas a dados.

Cientista de Dados: análise de dados, criação de painéis de visualização e construção de modelos preditivos.

