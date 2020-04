Unicórnio de educação contrata trainees e programa já tem 22 mil inscritos

A Arco Educação, startup unicórnio brasileira (com valor de mercado de 1 bilhão de dólares), abre nesta terça-feira, 14, as inscrições para seu programa de Trainee com vagas em São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

A seleção teve um período de pré-inscrição online e já tem 22 mil candidatos. Nas edições anteriores, o programa teve 35 mil inscritos em 2018 e 46 mil em 2019.

A empresa procura por estudantes com formação entre 2017 e o final de 2020, considerando a data original caso a formatura seja alterada por conta da pandemia do coronavírus. Os candidatos também devem ter disponibilidade para se deslocar e residir nas quatro cidades com vagas abertas.

Também por causa da pandemia, a data para a etapa final do processo, que será presencial, ainda será divulgada. A Arco irá aguardar a normalização da situação para realizar o bootcamp em Fortaleza, com todas as despesas pagas para os candidatos finalistas.

O resto da seleção será online, com teste de fit cultural, envio de vídeo e resolução de um case de negócios.

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa até o dia 30 de maio.

Segundo a startup, o salário é compatível com outros programas de trainee mais concorridos do mercado. Eles oferecem benefícios como plano de saúde, vale alimentação, Gympass e descontos em viagens.