Uma das principais recrutadoras do Brasil dá 5 dicas a quem busca sucesso

Quando pensamos na nossa carreira e estar no mundo profissional, existem algumas coisas com as quais devemos nos preocupar, tanto de forma prática quanto subjetiva. Pensando nisso, quero trazer para você cinco dicas que vão ajudá-lo na construção de uma carreira de sucesso. Vamos lá!

Assuma suas escolhas

Isso significa escolher por você e não pelos outros. Faça dela algo que realmente tenha sentido para você.

Seja protagonista

Assuma a direção da sua vida, pegue as rédeas e vá em direção de onde você quer ir. Seja proativo, não espere do outro, da empresa ou da faculdade. Quem tem que agir é você. Eu sei que isso nem sempre é fácil, afinal, somos ensinados a ouvir, sentar na cadeira e receber o que o professor ou o superior tem a dizer, mas quando queremos ter uma vida profissional de destaque é fundamental sermos protagonistas.

Administre a ansiedade

Vejo muitos jovens ávidos por conquistarem espaços profissionais de forma rápida. Embora eu admire essa força propulsora de realização, é importante saber que na vida profissional é preciso pagar alguns pedágios, ou seja, fazer algumas coisas de forma mais devagar, porque é isso que traz mais experiência e maturidade. Nem sempre você vai fazer aquilo que mais ama, mas que vai ser fundamental para o seu desenvolvimento e aprendizado. Ao subir degraus, aos poucos, você adquire as ferramentas necessárias para chegar lá com mais assertividade.

De olho nas redes sociais

Não pense que essa é uma dica banal. Muita gente acessa essas redes e é importante estar ciente que isso pode refletir em uma contratação ou não. Antes de publicar algo, pergunte-se qual imagem você quer passar para quem te acessa. Também é preciso lembrar que o LinkedIn é uma rede profissional, então, use fotos profissionais, faça postagens igualmente profissionais. É importante criar sua imagem pública aderente à sua personalidade e valores e isso tem que estar alinhado ao tipo de trabalho e carreira que pretende ter, para abrir portas e não fechar.

Cuide de seu networking

Não se feche em uma panelinha, relacione-se, porém, mais do que isso, cuide desses relacionamentos. Aproveite os lugares que você frequenta para ampliar sua rede contatos, conheça pessoas. Feito isso, mantenha esses vínculos, não apareça apenas quando for interessante e necessário para você. O mundo de hoje exige uma visão mais abrangente e diversa.

Amplie sua bagagem

Aproveite todas as oportunidades de conhecimento que você possa adquirir, seja técnico, comportamental ou pessoal, em algum momento você irá utilizar algum desses aprendizados. E esteja alerta, não despreze nada que possa aumentar seu repertório profissional, de repente, aquilo que você julga insignificante pode ser o seu passaporte para uma carreira promissora.