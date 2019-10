Uma das empregadoras mais cobiçadas do Brasil, Loggi tem 800 vagas abertas

São Paulo – Com a missão de fazer entregas em todos os municípios brasileiros, a Loggi vai precisar de toda a ajuda possível. Para isso, ela está com vagas abertas em todas as áreas da empresa e espera contratar 800 profissionais.

Uma das 25 startups mais cobiçadas empresas para se trabalhar pelos brasileiros, segundo o LinkedIn, a Loggi deseja reforçar principalmente seu time de tecnologia, com a meta de alcançar mil funcionários na área, atualmente com 200 pessoas.

Se conectar o Brasil já não fosse um grande desafio, a empresa tem a ambiciosa meta de realizar 5 milhões de entregas diárias até 2025. Os objetivos são acompanhados de um aporte de 150 milhões de dólares, vindo de fundos como SoftBank, GGV Capital, Fifth Wall e Velt Partners, além da Microsoft.

De acordo com Rafael Stafocher, gerente de pessoas, a missão e ambição são o motivo da empresa ser tão atraente para talentos: as vagas na Loggi pertencem àqueles que querem deixar um legado.

“Outro aspecto muito forte da cultura da empresa é a diversidade. Criamos um ambiente acessível, onde as pessoas podem ser elas mesmas e tenham segurança psicológica.

Todas as vagas são abertas para profissionais com deficiência. As oportunidades estão distribuídas pelos estados de Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo e em áreas como engenharia, expansão, finanças, legal, marketing, operações, produto, vendas, segurança, entre outras.

Segundo Stafocher, a formação dos profissionais dentro da empresa é muito forte. Assim, eles procuram pessoas que, acima de tudo, são eternos aprendizes, com vontade voraz de adquirir novos conhecimentos.

“Nós buscamos pessoas diversas em todos os sentidos, com formação acadêmica, experiências profissionais, crenças e vivências diversas. Deixamos de falar em ‘fit cultural’ para procurar pessoas que adicionem mais a nossa cultura”, conta o gerente.

Além de benefícios como plano de saúde, seguro de vida e vale refeição, os funcionários da Loggi não precisam se preocupar com código de vestimenta no trabalho e têm direito a fazer home office. Também é possível obter ações da empresa e ter participação nos lucros e resultados (PLR).

É possível se inscrever nas vagas através do site da Kenoby. Confira as fotos do escritório da Loggi em São Paulo:

Funcionária da Loggi, em São Paulo Funcionária da Loggi, em São Paulo

Escritório da Loggi Escritório da Loggi