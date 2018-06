Um mundo “forever beta” precisa de que tipo de liderança?

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Responder a essa pergunta foi a proposta da 17ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, conduzida pelo Grupo Cia de Talentos e NextViewPeople, realizada entre janeiro e março de 2018 e respondida por 87.161 pessoas no Brasil, sendo 69.565 jovens (estudantes e recém-formados), 13. 156 profissionais que ocupam cargo de média gestão (coordenadores a gerentes plenos) e 4.440 profissionais que ocupam cargo de alta liderança (gerentes sênior a presidentes).

Para todas as mudanças que o universo do trabalho está exigindo, o papel do líder é fundamental. Mas é importante dizer: o mundo está cansado de líderes posicionais. Precisamos de pessoas inclusivas, reflexivas e que facilitem as ideias dos outros.

Isso significa que os líderes do futuro devem ter fortes princípios morais, demonstrar honestidade e defender a honra. Também é importante que estimulem e atraiam pessoas para ideias, conceitos e ações. Eles devem reunir pessoas de diferentes origens e pontos de vista para criar oportunidades iguais, além de refletir uma autenticidade em quem são e o que representam, assim como devem ser responsáveis e fornecer clareza sobre decisões e ações.

Além destas características, os líderes de hoje precisam sair da lógica da análise e caminhar para a lógica da reflexão. Qual o significado das decisões tomadas? Quais impactos elas geram no curto, médio e longo prazo? É preciso expandir a forma de tomar decisão e incluir os impactos nesta equação. E isso vem com capacidade de reflexão.

Na edição 2018 de Carreira dos Sonhos, jovens (79%), média gestão (83%) e alta liderança (81%) concordam que as empresas precisam trocar os modelos hierárquicos e pouco participativos, por uma liderança distribuída, participativa e colaborativa. E acham que estas mudanças ainda devem demorar. Porém, os jovens são um pouco mais otimistas que os demais em relação ao tempo em que isso vai ocorrer.

O estudo ainda perguntou para os três públicos como percebiam o impacto dos seus líderes diretos. Ou seja, em qual nível eles conseguiam gerar impactos positivos. Os jovens percebem impactos na equipe (31%). A média gestão (32%) e alta liderança (27%) acreditam que suas atitudes refletem apenas seus interesses individuais.

Esse resultado mostra que precisamos amadurecer nossa postura de líderes, pois temos que ter empresas que gerem impactos positivos para a sociedade. Para que as empresas possam fazer isso, temos que ter líderes gerando impactos na empresa como um todo, para que então a empresa possa impactar segmento e sociedade. Líderes individuais não mudam a sociedade, mas precisam impactar suas equipes e empresas.

Quando a pesquisa busca identificar líderes que representam os novos modelos de liderança, grande parte dos estudantes e profissionais dizem que não sabem dizer ou não conhecem ninguém relevante. Entre aqueles que disseram conhecer uma pessoa que representa a liderança do futuro, os nomes mais citados pelos três públicos foram dos empresários Elon Musk (Fundador da SpaceX e CEO da Tesla Motors) e Jorge Paulo Lemann (um dos fundadores do 3G Capital – sócio da AB InBev, da Kraft Heinz e do Burger King), além do político Barack Obama (ex-presidente dos EUA). Para os Jovens, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, também é uma referência.

A falta de líderes de referência para a maioria dos respondentes mostra que temos um trabalho árduo pela frente. Mas o tamanho do desafio é proporcional ao tamanho da oportunidade e dos impactos positivos que podemos gerar.