Um dos melhores MBAs dos EUA dá bolsas de 65 mil dólares para brasileiros

São Paulo – Três bolsas de estudo de até 50 mil dólares no curso de MBA Internacional e a possibilidade de verba de auxílio-moradia de 15 mil dólares para quem viaja com filhos. Esta é a estratégia da Marshall School of Business da University of Southern California (USC) para atrair a atenção dos brasileiros.

O público-alvo do programa International Business Education and Research MBA (IBEAR MBA) são pessoas em meio de carreira em momento de preparação para cargos globais. Os brasileiros interessados em fazer o programa podem participar de uma sessão online de informações hoje, às 19h, com Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA. Para se inscrever gratuitamente, é preciso fazer o cadastro no link do evento.

O processo seletivo exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Serão avaliadas a formação acadêmica e o desempenho em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS) e cartas de recomendação e de candidatura.

No site da Marshall há mais detalhes. Os currículos em inglês podem ser mandados para o e-mail Ibearmba@marshall.usc.edu até 15 de maio de 2019, mas é aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente os candidatos à bolsa.