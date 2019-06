Um dos melhores bancos para trabalhar no Brasil tem 180 vagas abertas

São Paulo – O Agibank está com mais de 180 vagas abertas para diversas áreas, como tecnologia, comercial, corporativo e central de atendimento.

As oportunidades estão espalhadas pelos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Maranhão, Roraima, Goiânia e no Distrito Federal.

O banco digital entrou para o ranking das 150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2018 da revista VOCÊ S/A. Segundo o guia, os funcionários adoram as oportunidades de aprendizado e a boa comunicação interna da empresa.

Junto com sua transição para o mercado digital, o Agibank modernizou sua forma de trabalhar, acabando com setores tradicionais e passando a trabalhar com tribos e “squads” que priorizam a agilidade.

As vagas estão no site: agibank.com.br/trabalhe-conosco

Na área de tecnologia, a empresa procura profissionais para os cargos de analista de segurança da informação e desenvolvedor de software IOS. Para a área de administração, há cargos de supervisor de vendas em diversas cidades e de coordenador de políticas e estratégias de arrecadação.

Além das capacidades técnicas e experiência em cada área, o banco procura candidatos com capacidade de protagonismo, pensamento inovador e que saibam trabalhar em equipe.

Segundo Maria Alejandra Nadruz, líder de Pessoas e Cultura do Agibank, eles precisam de pessoas com vontade de fazer diferente. “Quem quer desafio e espaço para crescer na carreira, o lugar é aqui”, comenta ela.