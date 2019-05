Um dos maiores concursos universitários do mundo tem inscrições até sábado

São Paulo – As inscrições para o Go Green in the City 2019, concurso universitário internacional promovido pela Schneider Electric, terminam no próximo sábado, 25 de maio. Podem participar estudantes que tenham ideias inovadoras em quatro categorias diferentes: Edifícios do Futuro, Plantas do Futuro, Grids do Futuro, Sustentabilidade e Acesso a Energia.

Os estudantes vão trabalhar em duplas. As equipes devem ser compostas por universitários nas áreas de negócios, engenharia, física, ciência da computação, matemática e outras ciências, desde que sejam de instituições credenciadas. Os universitários precisam estar no mesmo país ou região durante a competição. Cada equipe deve incluir pelo menos uma mulher, de acordo com a política de diversidade e inclusão da Schneider Electric.

Em 2018, mais de 24 mil jovens de mais de 3 mil universidades de 163 países participaram. O concurso de inovação na área de energia para as cidades do futuro existe desde 2011 e todos os times que chegam à semifinal recebem mentoria de especialistas e funcionários da Schneider Electric.

As finais da competição acontecem em Barcelona, na Espanha, durante o Innovation Summit 2019 da Schneider Electric, nos dias 2 e 3 de outubro. Os vencedores poderão ter a chance de trabalhar na Schneider Electric e ainda ganhar uma viagem com tudo pago para duas cidades em qualquer lugar do mundo onde exista um escritório da Schneider.

Os estudantes da Argélia, Zvirevo Chisadza e Tariro Cynthia Mutsindikwa, do Instituto Universitário Pan-Africano para Ciências Hídricas e Energéticas, foram os vendedores da última edição. Uma dupla de estudantes brasileiros, no entanto, chegou à final. Josiane Santos e Pedro Henrique Silva, de Uruaçu (GO) apresentaram um projeto de transformar o mercado de materiais recicláveis para um time de funcionários da Schneider Electric, no Innovation Summit, em Atlanta (EUA).

