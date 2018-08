Um deslize ortográfico acaba com uma campanha publicitária. Veja exemplos

Ontem li a seguinte manchete: “Mais de 30 mil vagas de estágio estão abertas no país. 15% não são preenchidas. Um dos problemas é a falta de domínio da língua portuguesa.”

Durante muitos anos aqui no Brasil, viveu-se uma espécie de “viral linguístico” com a questionável ideologia de “o importante é passar a mensagem”.

Escritor, falante precisam – com o passar dos anos – ser realmente cientes da poderosa ferramenta chamada Língua. As empresas perdem muito com os problemas relacionados à comunicação; é por isso que existe o padrão.

Como ilustração, veja a redação do anúncio abaixo:

“Aqui você consegue a menor tarifa nas passagens aéreas.”

Infelizmente, o redator registrou “menor” em vez de “melhor”. Conclusão: consumidores indignados, já que a empresa não cumpria a promessa. Em tempos de Internet, um mero deslize ortográfico é capaz de incendiar uma campanha publicitária.

Quem não se lembra do quiproquó com o patrocinador do Palmeiras?

“O bom filho à casa torna.”

Como se sabe, a expressão “casa” para receber o “à” deve ser determinada, “casa” especificada, como em:

“O bom filho à casa DOS PAIS torna.”

Muitos internautas, mesmo fanáticos pelo Verdão, lamentaram o gol contra gramatical.

Costumo sempre dizer aos meus alunos e leitores: conhecer o que é padronizado fará com que você tenha mais habilidade comunicativa, poética e na criação. Isso não significa preciosismo (perfeccionismo excessivo ao falar, escrever ou fazer algo).

Somada ao conhecimento literário, a Gramática das normas é como a elegância: nunca atrapalhou ninguém. Ao contrário disso, o elegante é ciente de sua linguagem; será sensato e respeitoso; profissional distinto, claro e didático.

Em quaisquer organizações, valorizarão muito mais o profissional cuidadoso com a Fala e com a Escrita, uma vez que isso está diretamente ligado à relação entre Empresa e Cliente.

Apesar de conhecerem a importância da Gramática Normativa, por que tantos jovens ainda chegam despreparados ao dia a dia profissional? Porque a escola e a faculdade precisam, cada vez mais, apresentar-lhes como é o mundo dos negócios.

DIOGO ARRAIS

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa