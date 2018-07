Uber recruta 160 profissionais para trabalhar em São Paulo

São Paulo – A Uber vai recrutar 160 profissionais para trabalhar no estado de São Paulo, entre analistas, gerentes e executivos para a alta liderança da empresa. Para o aplicativo de mobilidade, serão contratadas 102 pessoas e para o Uber Eats, que conecta usuários e restaurantes, são 58 oportunidades.

Curso superior completo e domínio de inglês são pré-requisitos em quase todos os casos. Há vagas nas áreas de vendas, operações e gerenciamento de contas para a equipe do aplicativo do Uber Eats e vagas para marketing, CRM, planejamento, estratégia e suporte aos 20 milhões de usuários no app de mobilidade. Só para essa função são 45 vagas, sendo que 11 são para team leads e os currículos serão aceitos até segunda-feira, 23 de julho.

Interessados nas posições de team leads precisam ter experiência comprovada em gestão de pessoas e disponibilidade para trabalhar com atendimento presencial ou online nas cidades Santos, Sorocaba, Grande São Paulo (Morumbi, Osasco, Vila Guilherme, Penha e Vila Ema) e podem ser alocadas no turno diurno ou noturno, uma vez que a empresa opera em esquema de atendimento 24 horas.

Os selecionados para essas 11 vagas de team leads vão gerenciar times de atendimento direto aos clientes, com foco no desenvolvimento de pessoas, na melhoria da operação e no acompanhamento de métricas.

As inscrições devem ser feitas pelo site Uber Careers ou diretamente no link das vagas . Para as demais oportunidades, incluindo as de Eats, ainda não há prazo para o término das inscrições. Os interessados podem se inscrever até o final do ano pelo Uber Careers.