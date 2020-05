Twitter avisa que funcionários podem fazer home office para sempre

Depois de colocar todos os colaboradores em home office, as empresas agora se perguntam: quando retornar para o escritório?

Aos seus funcionários, o Twitter já deu a resposta: para alguns, nunca.

Em e-mail interno nesta terça-feira, 12, o CEO da rede social, Jack Dorsey, informou que, mesmo após o fim da pandemia do coronavírus, a possibilidade de trabalhar em casa será permanente para aqueles que preferirem o modelo e estiverem em cargos que permitam o trabalho remoto.

O CEO também avisou que é improvável que os escritórios do Twitter voltem a funcionar antes de setembro e que, com poucas exceções, as viagens a trabalho também estavam canceladas até lá.

Outras empresas de tecnologia, como o Facebook e o Google, têm encontrado dificuldades para prever quando retornarão para os escritórios. As duas companhias afirmaram que a maioria dos colaboradores ficarão em casa até 2021. A Amazon colocou um prazo até, pelo menos, outubro desse ano.