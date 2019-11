TV Globo, Itaú e outras empresas recrutam mais de 200 hackers em evento

São Paulo – No dia 23 de novembro, acontecerá o maior festival hacker da América Latina em São Paulo, a partir das 9h. Além de 24 horas de programação, a Roadsec terá uma feira de recrutamento com mais de 200 vagas em empresas como Itaú, TV Globo, LOFT e Axur.

As oportunidades serão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre para especialistas nas áreas de desenvolvimento de software, aplicativos e plataforma de dados, analista de segurança da informação, analista de engenharia de TI.

Segundo estudo da (ISC)², organização sem fins lucrativos de segurança da informação, a área de cibersegurança terá um vácuo de 185 mil vagas até o final de 2020.

Para Anderson Ramos, diretor de tecnologia (CTO) da Flipside, a empresa organizadora do evento, a data será uma oportunidade para ligar empresas com carência de mão de obra na área com o público interessado e qualificado para o serviço.

“Aqui temos desde entusiastas pela área que possuem o conhecimento técnico necessário. mas não atuam profissionalmente, até profissionais que preferem atuar de forma pontual, como freelancers ou em programas de recompensas que pagam por falhas encontradas, sem um vínculo empregatício formal”, diz o CTO.

Como os especialistas não necessariamente passaram por cursos universitários, os recrutadores vão procurar por perfis variados, mas com experiência em identificar e explorar falhas em sistemas.

“Currículo é importante como uma formalidade do processo de seleção, mas os contratantes estão mesmo atrás de avaliar conhecimento especializado e identificar perfis que tenham encaixe cultural com seu ambiente de trabalho”, explica ele.

O Roadsec ainda vai contar com a presença de profissionais de destaque e especialistas do mundo todo. Entre os nomes de destaque, estão Cleber Brandão, líder de engenharia de cibersegurança do C6Bank, e Peiter “Mudge” Zatko, hacker e especialista em segurança de computadores e redes.

Os participantes do festival também terão acesso a oficinas com óculos de realidade virtual, pilotagem de drones por smartphone, caneta e impressora 3D e ao campeonato brasileiro de invasão de sistemas.

Serviço – Roadsec São Paulo – 6ª Edição

Data e horário: 23 de novembro, a partir das 9h

Local: Audio, Avenida Francisco Matarazzo, 694

Ingressos: de 140 a 280 reais pelo site do eventbrite

Mais informações: https://roadsec.com.br/saopaulo2019