TRT de São Paulo abre 320 vagas. Veja este e mais 46 concursos públicos

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Polícia Civil de São Paulo

São 250 vagas para delegado. Podem participar candidatos com curso superior em direito, que tenham CNH ( Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B ou superior e que comprovem dois anos de atividade jurídica ou de exercício no cargo de policial civil.

Salário: até 9.507,77 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Serrana

São 113 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades de monitor de creche, professor, técnico de enfermagem e médico em diversas áreas.

Salário: até 8.811,93 reais

Inscrições: até 3 de maio no site da Vunesp

SP – Hospital do Servidor Público Municipal

São 85 vagas para nível superior com oportunidades em enfermagem e diversas áreas de médicos.

Salário: até 7.200 reais

Inscrições: até 4 de maio no site Nosso Rumo

SP – Câmara Municipal de Pedro de Toledo

São 4 vagas para nível médio e superior. As vagas são para assistente de contabilidade, escriturário, motorista e procurador jurídico.

Salário: até 6.402,82 reais

Inscrições: até 6 de maio no site Seta Concurso

SP – Prefeitura de Itatiba

São 110 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogos, psicólogos, médicos, engenheiros, entre outros.

Salário: até 5.115,98 reais

Inscrições: até 6 de maio no site Zambini

SP – Fundação do ABC

São 3 vagas para nível superior no município de Itatiba para médicos generalistas.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site da GSA Concursos

SP – Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

São 8 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para técnico de enfermagem, enfermeiro e médico

Salário: até 5.455,94 reais

Inscrições: até 7 de maio no site Quadrix

SP – Prefeitura de São Carlos

São 43 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de TI, médico, intérprete educacional de LIBRAS, entre outros.

Salário: até 5.480 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Instituto Excelência

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

São 320 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico e analista judiciário de diversas especialidades.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

MG – Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

São 30 vagas para nível médio, destas 27 são para o público masculino e 3 para o público feminino.

Salário: até 5.769,42 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site da Fundep

MG – Prefeitura Capetinga

São 5 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para assistente social, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 13.277,50 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site Dédalus

MG – Polícia Civil de Minas Gerais

São 76 vagas para vagas para o cargo de delegado de polícia substituto.

Salário: 11.475,57 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site Fumarc

MG – PBH Ativos

São 12 vagas para nível médio e superior em Belo Horizonte. Há oportunidades para técnico administrativo, analista administrativo financeiro, analista contábil e analista jurídico.

Salário: até 5.775 reais

Inscrições: até 6 de julho no site da IBGP

PR – Prefeitura de Maringá

São 152 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 12,575,59 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Fauel

SC – Prefeitura de Gaspar

São 11 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico de enfermagem, engenheiro civil, arquiteto, geólogo, químico, analista de sistemas e analista em gestão pública.

Salário: até 6.281,93 reais

Inscrições: até 4 de maio no site

SC – Prefeitura de Mafra

São 16 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, psicólogo e pedagogo.

Salário: até 11.995,19 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site Acesse Concursos

SC – Prefeitura de Irineópolis

São 16 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogados, assessor de imprensa, engenheiro, contador, entre outros.

Salário: até 7.924,36 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Instituto Saber

SC – Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Programador, advogado, fiscal farmacêutico estão entre os profissionais que encontram oportunidades.

Salário: até 5.097,25 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site PA Concursos

SC – Prefeitura de Governador Celso Ramos

São 85 vagas para nível fundamental, médio e fundamental de escolaridade no setor de saúde e obras do município. Há vagas para médico, enfermeiro, geólogo, entre outros.

Salário: até 10.250 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site Faepesul

SC – Prefeitura de Santa Rosa do Sul

São 34 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 10.266,64 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site Acesse Concursos

SC – Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

São 26 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 6.156,63 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da FGV projetos

RS – Prefeitura de São Pedro do Sul

São 12 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro florestal, enfermeiro, médico, locutor de rádio, entre outros.

Salário: até 8.361,56 reais

Inscrições: até 2 de maio no site Objetivas

RS – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

São 4 vagas para nível superior para analista de sistemas, analista de suporte, administrador de banco de dados e técnico em eletrônica.

Salário: até 11.073,34 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site da FAURGS

RS – Prefeitura e Câmara de Salvador das Missões

São 13 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, contador, entre outros.

Salário: até 9.369 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site Objetiva

RS – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

São 118 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidade para médicos de diversas especialidades, além de enfermeiro e condutor de ambulância.

Salário: até 15.138 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Fundação La Salle

CENTRO OESTE

GO – Universidade Federal de Goiás

São 43 vagas para nível superior. Há oportunidades para professores efetivos para diversos cursos, como matemática, direito, física e geografia.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da UFG

GO – Prefeitura de Guapó

São 280 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agente de saúde, professor, técnico de informática, entre outros.

Salário: até 5.898,25 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site Itame

GO – Prefeitura e Câmara de Aurilândia

São 68 vagas fundamental, médio e superior. Há oportunidades para controle interno, executor administrativo, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 27 de maio pelo site Consesp

MS – Prefeitura de Fátima do Sul

São 140 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, biomédico, procurador, entre outros.

Salário: até 13.335,40 reais

Inscrições: até 3 de maio pelo site da Fapec

MS – Prefeitura de Nova Andradina

São 201 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, arquiteto, zootecnista, entre outros.

Salário: até 13.143,47 reais

Inscrições: até 4 de junho pelo site da Fapec

MS – Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul

São 438 vagas de nível médio e superior. São 388 oportunidades para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino.

Salário: até 7.089,13 reais (oficial depois do curso de formação.)

Inscrições: 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

São 438 vagas para nível médio e superior de escolaridade para oficiais e soldados.

Salário: até 7.089,13 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MT – Universidade do Estado de Mato Grosso

São 112 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnicos, engenheiro eletricista, engenheiro civil, psicólogo, entre outros.

Salário: até 6.136,91 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site da UNEMAT

NORTE E NORDESTE

PA – Prefeitura de Ipixuna do Pará

São 210 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.545,61 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site do Instituto Vicente Nelson

PI – Polícia Civil do Piauí

São 350 vagas de nível superior 50 para delegados, 50 para peritos e 250 para agentes que serão distribuídos em todo o estado.

Salário: até 16.391,11 reais (delegado).

Inscrições: até 15 de maio pelo site do Nucepe.

BA – Prefeitura de Pojuca

São 198 para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: 6.600 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site Concepção Consultoria.

CE – Prefeitura de Campos Sales

São 249 vagas para nível fundamental, médio e superior, Há oportunidade de agente de saúde, médico, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 29 de abril no site do Idib

CE – Fundação Universidade do Ceará (Funece)

Há 149 vagas para professores temporários para diversos cursos, como Medicina, Computação, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia e Letras.

Salário: até 5.252,47 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da instituição

CE – Prefeitura de Fortaleza

São 2.467 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, bioquímico, educador físico, entre outros.

Salário: até 9.817,37 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site da prefeitura

CE – Prefeitura de Itarema

São 399 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, farmacêutico bioquímico, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entre outras.

Salário: até 7.700.00 reais

Inscrições: até 13 de maio pelo site Idib

PE – Prefeitura de Tacaratu

São 294 vagas para os níveis fundamental, médio e superior divididas em 41 cargos.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Admtec

PE – Prefeitura de Chã Grande

São 75 oportunidades para nível fundamental, médio e superior. Há vagas para professor de EJA, médico, enfermeiro, nutricionista, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 30 de abril por meio de formulário de inscrição, que deve ser entregue na prefeitura, no Salão Paroquial, rua Joaquim José de Miranda, 40. Veja mais instruções no edital.

SE – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Sergipe

São 119 vagas para nível médio e superior em Aracaju. Há oportunidades para especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e para guarda prisional.

Salário: até 8.445 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site do Ibade para o cargo de guarda; até 8 de maio pelo site da IBFC.

SE – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Sergipe

São 542 vagas para nível médio e superior.

Salário: até 9.236,39 reais

Inscrições: até 8 de maio no site do IBFC

MA – Prefeitura de Olho d’Agua das Cunhãs

São 257 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, advogado, analista de sistema, entre outros.

Salário: até 5.622 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site da Funvapi

MA – Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap)

São 42 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades na área de comunicação, administrativa, enfermagem, TI, engenharia, entre outras.

Salário: até 8.586 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site do Cespe

TO – Prefeitura de Goianorte

São 80 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, professor, entre outros.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da ICAP