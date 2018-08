Tribunal de Contas de MG e mais 43 concursos que pagam até R$ 14 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A

São 70 vagas de nível médio e superior em São Paulo, Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto. Há oportunidades para formados em Engenharia Civil e Elétrica

Salário: até 6.189,40 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Prefeitura de Santo Antônio de Posse

São 17 vagas de nível médio e superior.

Salário: 6.746,30 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site Sigmarh

PI – Prefeitura de Canto do Buriti

São 13 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, médico.

Salário: 6.350,00 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site Cresce Concursos

SP – Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, analista florestal, entre outros.

Salário: até 9.435,82 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site do Ibam

SP – Ministério Público de São Paulo

São 60 vagas para nível superior para analista jurídico. Confira o edital.

Salário: 7.697,23 reais

Inscrições: 22 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Jacupiranga

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior . Há vagas para assistente social, engenheiro, nutricionista, médico, contador, dentista.

Salário: até 6.159,16 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 525 vagas divididas entre os cargos de professor de Educação Básica I, 24 vagas para coordenador pedagógico, 3 vagas para diretor de escola e 3 vagas para supervisor de ensino.

Salário: até 5.264,68 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Cubatão

São 19 de nível médio e superior para os cargos de analista de sistemas, assistente em administração pública, auxiliar legislativo – administrativo II, motorista legislativo, procurador legislativo II e técnico de suporte.

Salário: até 7.912,02 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do IBAM-SP

SP – Prefeitura de Fernandópolis

São 9 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo e advogado, entre outros.

Salário: até 14.102,48 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Eapc

SP – Prefeitura de Limeira

São 32 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médicos, auxiliar de farmácia, diretor de escola, entre outros.

Salário: até 5.619,24 reais

Inscrições: até 10 de setembro site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Suzano

São 98 vagas de nível fundamental, médio e superior para a área de educação. Há oportunidades para professores, diretor de escola, secretário, entre outros.

Salário: até 5.577,38 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Ribeirão Preto

São 112 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para professores, técnico em processamento de dados, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 7.410,60 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

ES – Polícia Militar do Espírito Santo

São 20 vagas que exigem nível superior para o posto de 1º tenente no quadro de oficiais médicos da PMES.

Salário: 7.320,43 reais

Inscrições: até 17 de agosto pelo site do Instituto AOCP

ES – Universidade Federal do Espírito Santo

São 3 vagas de nível superior para as áreas de Educação, Ciência da Computação e Ciências da Saúde.

Salário: até 9.500 reais

Inscrições: até 30 de agosto nas secretarias dos departamentos da Universidade. Veja mais detalhes no edital.

MG – Prefeitura de Carrancas

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, pedagogo, psicólogo, entre outros.

Salário: até 9.338,13 reais

Inscrições: até 17 de agosto pelo site da consultoria JCM

MG – Prefeitura de Juiz de Fora

São 94 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde, como para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 11.293,86 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site da AOCP

MG – Prefeitura de Malacacheta

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, médico.

Salário: até 12.088 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Elo Assessoria

MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

São 35 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Controle Externo. Há oportunidades para profissionais das áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Direito, entre outras.

Salário: 7.165,87 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site do Cespe

PR – Prefeitura de Mariópolis

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor de inglês, entre outros.

Salário: até 14.816,38 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – Prefeitura de Ponta Grossa

São 45 vagas. Há oportunidades para médicos, psicólogos, farmacêuticos, médico veterinário.

Salário: 5.945,27 reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – Polícia Militar

São 16 vagas de nível médio para o cargo de Cadete.

Salário: até 9.544,44 reais

Inscrições: até 11 de setembro pelo site

PR – Prefeitura de Juranda

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, advogado, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 11.606,34 reais

Inscrições: até 23 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – SC – Exército – 5ª Região Militar

De nível superior, serão selecionados candidatos nas áreas de arquitetura, contabilidade, direito, enfermagem, engenharias (ambiental, civil, elétrica, mecânica), fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, magistério (geografia, matemática, português, química, pedagogia), informática e teologia (capelão católico apostólico romano).

Salário: 7.883,75 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site do Exército

SC – Câmara Municipal de Otacílio Costa

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 6.652,42 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Dona Emma

A prefeitura tem uma vaga para médico.

Salário: até 14.873,42 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da prefeitura

RS – Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS)

São 390 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades nas áreas de Comunicação Social, Recursos Humanos, Finanças, Contabilidade e Controladoria, Tecnologia da Informação, Jurídica, Administrativa e Fiscalização.

Salário: até 6.622,18 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site Quadrix

RS – Prefeitura de Caxias do Sul

São 15 vagas de nível superior. Há oportunidades para engenheiro químico, engenheiro eletricista, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 7.028,82 reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site da Exatus

RS – Prefeitura de Bento Gonçalves

São 180 vagas de nível fundamental, médio e técnico. Há oportunidades para advogado, arquiteto, engenheiro civil e geólogo, entre outros.

Salário: até 5.219,42 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da Fundação La Salle

RS – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS

São 10 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Salário: até 7.345,12 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

DF – Ministério da Saúde

São 12 vagas para o Programa Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS). Podem participar profissionais de nível superior, com formação em biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva/saúde pública e terapia ocupacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de agosto pelo site. Veja mais informações no edital.

GO – Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás

São 28 vagas para nível de ensino superior em qualquer área. As oportunidades são para atuar como auditor-fiscal da Receita Estadual.

Salário: até 20.940,62 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site Concursos FCC

MT – Prefeitura de Rio Branco

São 7 vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.929,71 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site da prefeitura de Rio Branco

NORTE E NORDESTE

AP – Polícia Militar do Amapá

São 24 vagas de nível superior para o cargo de segundo tenente. Há oportunidades para médicos, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e odontólogo.

Salário: até 9.326,53 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

BA – Prefeitura de Salvador

São 293 vagas que exigem nível superior para o cargo de médico. Há oportunidades para profissionais de várias especializações, como ginecológica, generalista, pediátrica e psicológica.

Salário: 10.768,13 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site

CE – Prefeitura de Milhã

São 165 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, auditor, entre outros.

Salário: até 9.600 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site Idib

CE – Secretaria de Estado da Cultura do Ceará

São 102 vagas de nível superior. Há vagas para analista de cultura, analista de patrimônio para diversas formações profissionais.

Salário: 5531,76 reais

Inscrições: até 4 de setembro. Confira o edital.

PA – Prefeitura de Capanema

São 577 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Assistente Social, Nutricionista, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Enfermeiro, Médico Veterinário, Engenheiro Florestal, Geólogo, Bibliotecário, Engenheiro de Pesca, Médico, entre outros.

Salário: até 6.150 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Fadesp

PE – Prefeitura de Recife

São 214 vagas de nível médio e superior, em seleção pública simplificada. Tem vagas para enfermeiros e técnicos na área de saúde.

Salário: 5.250,30 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site Upenet

PB – Polícia Militar da Paraíba

São 30 vagas para nível médio. Homens devem ter mais de 1,65 metro e mulher mais de 1,60 metro. Também é preciso ter 18 anos no mínimo e 32 anos no máximo até 31 de dezembro de 2019. Confira esses e outros requisitos previstos no edital

Salário: 6.715,70 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Polícia Militar da Paraíba.

RN – Receita Federal

São 45 vagas que exigem ensino superior. Há oportunidades para profissional com formação em engenharia, como Civil, Elétrica, Eletrônica, Química e Mecânica.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de agosto e feita pessoalmente na Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Natal, localizada no Porto de Natal à Av. Hildebrando de Góis, 220. Mais informações no edital disponível no site da Receita Federal.

RN – Prefeitura de Sítio Novo

São 55 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Funcern

RO – Prefeitura de Jaru

São 16 vagas para nível superior. Há oportunidades para médicos, fonoaudiólogo, enfermeiro.

Salário: 6.535,08 reais

Inscrições: até 24 de agosto Jaru. Confira o edital

RO – Prefeitura de Cujubim

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, psicopedagogo, clínico geral, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site do Ibade

SE – Prefeitura de Ribeirópolis

São 36 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.700,00 reais

Inscrições: até 7 de setembro pelo site Amiga Pública