Trainee da Comgás recruta profissionais com até 6 anos de experiência

São Paulo – As inscrições para o programa de trainee da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) estão abertas até o dia 17 de junho. As candidaturas são recebidas pelo site do programa.

O programa, chamado de Trainee Upper, está na terceira edição e se destaca da maioria no mercado porque é voltado para um público um pouco mais maduro: busca candidatos formados entre dezembro de 2010 e junho de 2016. São 10 vagas.

Podem participar da seleção profissionais das áreas de administração, engenharia, economia, contabilidade, marketing, publicidade e propaganda, e áreas correlatas. Inglês avançado ou fluente e disponibilidade para trabalhar em São Paulo são pré-requisitos.

A seleção de candidatos será feita duas etapas. Na primeira fase, haverá um game online e dinâmica de grupo. Quem passar para a segunda etapa fará entrevistas com os executivos da companhia.

Os trainees selecionados começam a trabalhar em agosto. Ao longo de um ano de programa, recebem treinamentos e workshops, e têm a chance de receber mentoria de executivos da companhia. O objetivo da Comgás é preparar esses profissionais para que eles assumam posições estratégicas na empresa ao fim do trainee.

A empresa não divulga o valor da remuneração, mas promete benefícios como, por exemplo, MBA in Company, participação no lucros e resultados no valor de até 6,6 salários e academia no local de trabalho.