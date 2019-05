Trainee da Comgás aceita profissionais formados há até 6 anos

São Paulo – Estão abertas as inscrições para trainee na Comgás. Com 15 vagas, o programa é diferente de grande parte dos trainees do mercado porque mira profissionais com mais experiência: até seis anos de formatura.

Elisangela Martins, diretora de recursos humanos da Comgás, diz, em nota, que a decisão de contratar pessoas mais experientes para o programa tem em vista o fato de que esses profissionais vão participar de projetos estratégicos em diferentes áreas da empresa, que é a maior distribuidora de gás natural encanado no Brasil.

As inscrições vão até o dia 30 de junho pelo site de trainee da Comgás. https://www.traineeuppercomgas.com.br/ e as oportunidades são para trabalhar em São Paulo (SP).

Podem participar da seleção, universitários com diplomas de administração de empresas, relações internacionais, ciências contábeis, economia, direito, engenharias (todas), comunicação social (publicidade e propaganda), marketing e áreas correlatas. Inglês avançado é um dos pré-requisitos

A seleção será feita em parceria com a consultoria Matchbox. Os candidatos vão passar por teste de raciocínio lógico, inglês e também vão participar de um game online. Que for selecionado para a etapa final vai passar por um painel de discussão de caso de negócios e fará uma entrevista com os executivos da companhia.

A Comgás não revela o valor do salário pago, mas diz que é compatível com os salários geralmente oferecidos pelos programas de trainee no mercado. A empresa também oferece remuneração variável e desconto para quem quiser fazer participar de um programa customizado de MBA.