TOTVS abre 2 mil vagas para treinamento grátis na área de TI

São Paulo – A TOTVS está investindo 1,5 milhão de reais para oferecer treinamentos grátis na área de TI. Os cursos são online e serão realizados de agosto a dezembro. Há formações em Arquitetura e Instalação, Estoque, Controle da Produção, Fluxo de Caixa e Introdução ao ERP, pautados no portfólio da companhia.

Ao todo são 25 temas de cursos e os alunos serão divididos em dez turmas. As primeiras aulas começam no dia 13 de agosto, e é preciso fazer a inscrição no site da TOTVS

As vagas são limitadas. Para os cursos que iniciam dia 13 o prazo final de inscrição é hoje. Alguns já estão com as turmas lotadas Mas quem perder esse prazo ou não conseguir se inscrever hoje pode se candidatar para formações que começam a partir de 20 de agosto.

Também há diversas opções de cursos que vão começar em setembro, outubro, novembro e dezembro. Em nota, Alexandre Apendino, diretor global de vendas, a intenção é preparar profissionais para que consigam oportunidades de trabalho tanto na TOTVS como também em parceiros, franquias ou em algumas das 30 mil empresas clientes.