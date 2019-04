Todo jovem precisa destas habilidades no currículo se quiser um estágio

São Paulo – Quando buscam por uma vaga de estágio, muitos jovens percebem que seu curso de graduação é apenas um de diversos requisitos exigidos pelas empresas.

Em seu Boletim Estatístico Mensal do 1º trimestre, divulgado nesta terça-feira, dia 16, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) fez um levantamento das habilidades mais pedidas nas vagas para universitários.

Além da necessidade de estar matriculado em uma instituição de ensino, o jovem mais valorizado pelo mercado possui conhecimentos de informática, dominando ferramentas do pacote Office, da Microsoft, como Excel, Word e PowerPoint.

Um bom conhecimento da língua inglesa também aparece como um requisito essencial para destacar no currículo.

No entanto, de acordo com Marcelo Gallo, superintendente de operação do CIEE, não são apenas as habilidades técnicas que fazem um candidato brilhar aos olhos dos recrutadores, mas as capacidade comportamentais.

“O que a gente ouve muito das empresas: capacidade de trabalhar em equipe, versatilidade, boa comunicação, saber lidar com as adversidades de maneira mais criativa e equilibrada. Tudo isso são fatores que você não tem como colocar numa triagem sistêmica, isso é visto numa entrevista ou dinâmica”, explica ele.

Gallo indica que empregadores podem capacitar os jovens na parte técnica, mas comportamentos são mais difíceis de ser alterados ou treinados.

Essas demandas já tem reflexo nos cursos mais populares da CIEE, como revela o boletim. Em primeiro lugar, aparece o curso de Processo Seletivo. Em sexto lugar, estão as aulas de Postura e Imagem Profissional.

Para o superintendente de operação, a alta procura por cursos de produção de texto, matemática e informática mostra uma procura para acabar com defasagens de ensino e dificuldades.

O boletim do 1º trimestre indica que houve um aumento de 12% em 2019 na abertura de vagas de estágio e aprendiz no Brasil.

No período, os estudantes Direito tiveram a maior quantidade de novas vagas abertas, seguidos dos alunos de Pedagogia e Administração. Confira o ranking dos cursos com mais vagas e os com mais estagiários:

Os cursos com mais vagas abertas

1 – Direito

2 – Pedagogia

3 – Administração

4 – Ciências Contábeis

5 – Educação Física

6 – Área de Tecnologia da Informação

7 – Psicologia

8 – Engenharia Civil

9 – Publicidade e Propaganda

10 – Engenheria de Produção

Os cursos com mais estagiários

1 – Administração

2 – Pedagogia

3 – Direito

4 – Ciências Contábeis

5 – Engenharia Civil

6 – Engenharia de Produção

7 – Publicidade e Propaganda

8 – Psicologia

9 – Enfermagem

10 – Ciências Econômicas