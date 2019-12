Thoughtworks abre inscrições para contratação relâmpago no começo do ano

São Paulo – A ThoughtWorks, consultoria global de software, quer contratar 30 pessoas desenvolvedoras – e rápido.

Há três anos no ranking do Glassdoor das empresas mais amadas do Brasil, a consultoria abriu as inscrições para seu recrutamento expresso. As vagas são em São Paulo e Belo Horizonte, para profissionais especializados em Mobile e Back-End.

Para se inscrever, basta mandar o currículo pela página de carreiras nas vagas descritas como “Recrutamento Expresso JAN” até o dia 6 de janeiro.

Candidatos de todo o país podem se inscrever. Após a avaliação de currículo, haverá uma entrevista com recrutadores sobre a cultura da empresa. Depois, nos dias 22 e 23 de janeiro das 19h às 21h, ocorrem as etapas técnicas.

Quem estiver em São Paulo pode participar presencialmente, mas o processo poderá ser remoto para participantes de outras localidades.

No site, também estão disponíveis outras vagas abertas na empresa, com processos de seleção normais.