Thomson Reuters e mais 18 empresas têm vagas de estágio e de trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Amil – estágio

São 100 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Estudantes das mais variadas áreas de ensino (humanas, exatas, biológicas, técnicas) terão a oportunidade de se desenvolver profissionalmente durante os 2 anos de duração do programa, que tem job rotation e mentoria.

Salário: bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição para áreas corporativas; refeitório local para áreas assistenciais (hospitais); assistência médica, assistência odontológica; convênio farmácia; seguro de vida; Gympass;

Inscrições: até 23 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Log-in – estágio e trainee

O programa de Jovens Talentos procura jovens formados há no máximo um ano em qualquer curso. As vagas ficam no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Vila Velha (ES). É necessário ter disponibilidade para viagens e mudança de cidade.

O programa de Estágio oferece vagas em Vila Velha (ES) e no Rio de Janeiro (RJ) para estudantes universitários de todos os cursos.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de junho pelo site da empresa

Schneider Electric – estágio

O programa oferece vagas para diversas áreas da empresa em São Paulo, Guararema, Cajamar, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Eusébio, Blumenau, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. É pré-requisito nível intermediário de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 25 de junho pelo site da 99jobs

NC – trainee

O programa é para quem tem graduação completa no nível de bacharelado em qualquer área e tem até três de formado. Disponibilidade para trabalhar em Hortolândia (SP) é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de junho pelo site da 99 jobs

DuPont – estágio

Programa oferece vagas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná e Distrito Federal. A empresa procura estudantes dos cursos de: Administração de Empresas, Agroecologia, Agronomia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Eletricista, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Farmácia, Jornalismo, Logística, Marketing, Matemática, Medicina Veterinária, Publicidade e Propaganda, Química, Química Industrial, Relações Públicas, Zootecnia, Engenharia de Alimentos, Técnico em Alimentos, Técnico em Leite e Derivados e Técnico em Química.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 29 de junho pelo site da Cia. de Estágios

Optum – estágio

Programa tem 25 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Salário: bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição para áreas corporativas; refeitório local para áreas assistenciais (hospitais); assistência médica, assistência odontológica; convênio farmácia; seguro de vida; Gympass

Inscrições: até 29 de junho pelo site Cia. de Estágios

BASF – estágio

São 60 vagas de estágio p em diversas localidades do país. Oportunidades em várias áreas e cursos, como: direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias e outras.

Salário: de 1.521 a 2.226 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Thomson Reuters – estágio

O programa oferece vagas para diversas áreas da empresa para trabalhar em Juiz de Fora (MG), São Paulo (SP) e Campinas (SP). É necessário inglês intermediário ou avançado. Há oportunidades para estudantes de vários cursos, como Ciência da Informação, Direito, Engenharia, Economia, Marketing, entre outros.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 29 de junho pelo site da 99jobs

JLT – estágio

A multinacional especialista em soluções de gestão de risco, seguros e resseguros busca estudantes universitários que estejam cursando administração de empresas, ciências econômicas e engenharias. Podem se inscrever alunos que vão completar a graduação até 2020. As vagas são para São Paulo nas áreas de Química & Farma, Alimentos & Bebidas, Mineração, Energia e Portos & Logística. É preciso falar inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 30 de junho pelo site da JLT

Lojas Americanas – estágio

O programa busca estudantes universitários de todo o Brasil matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda e com previsão de conclusão até julho de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: 8 de julho pelo site do programa

Resultados Digitais – trainee

São seis vagas para o programa que se chama Vale do Início – Sales Trainee RD 2018, com foco no desenvolvimento de futuros líderes de Vendas da RD. Podem participar alunos de qualquer curso de graduação superior com formação prevista para o período entre julho de 2015 e janeiro de 2019. Inglês avançado e disponibilidade para morar em Florianópolis são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de julho pelo site do programa.

Pátria Investimentos – estágio

Programa oferece vagas em diversas áreas da empresas, como Real Estate, Infraestrutura e Private Equity para estudantes universitários dos cursos de Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Física, Matemática e Contabilidade com previsão para se formar entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. É necessário nível intermediário de inglês.

Salário: bolsa-auxílio com 13º salário e benefícios

Inscrições: até 15 de agosto pelo site da 99jobs

Deloitte – trainee

Programa oferece vagas nas áreas de auditoria, consultoria tributária e em gestão de riscos nas cidades de em diversas cidades brasileiras. Para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Economia, alunos a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados (até 3 anos) podem se candidatar. Para Engenharia, Estatística, Direito, Matemática, Relações Internacionais e cursos de Tecnologia da Informação, os candidatos devem cursar a partir do penúltimo ano de graduação ou ter se formado (até 3 anos). Também é necessário conhecimento do pacote office, nível básico ou intermediário de inglês e disponibilidade para viagens

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de novembro no site do programa

Pinterest – estágio

A oportunidade é para quem é do 2º ou 3º ano de publicidade e propaganda, web design, comunicação ou disciplinas relacionadas. Inglês e espanhol avançados são requisitos assim como domínio do Pacote Office. Experiência com Photoshop ou outro software de design e conhecimento básico de HTML também são exigências da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Estágio no Pinterest . O prazo não foi informado

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

Há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco