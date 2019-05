Thank you, next: aprenda inglês com a música da Ariana Grande

A cantora americana Ariana Grande lançou seu primeiro álbum em 2013, foi indicada a 260 prêmios desde então, ganhou 81 deles, e tem fãs de todas as idades no mundo inteiro. Ótimo resultado para quem não tem nem 30 anos (ela nasceu em 1993).

Hoje vamos estudar inglês com um pequeno trecho de uma de suas músicas: Thank you, next.

Leia as frases e descubra os erros, colocados aqui propositalmente para você relembrar algumas regras do idioma.

Thank you, next

Thought I will end up with Sean

But he wasn’t a match

Wrote some musics about Ricky

Now I listen and laughter

Even almost got married

And for Pete, I’m so thankfull

Wish I could tell thank you to Malcolm

‘Cause he was an angel

One taught to me love

One taught for me patience

And one taught me pain

Now, I’m so amazing

Say I’ve loved and I’ve lost

But that’s not what I see

So, look what I got

Look what you taught me

And for that, I say

Thank you, next (next)

Confira suas respostas:

Thought I’d end up with Sean

Comentários:

I think I will / I thought I would (ou I’d)

Eu acho que vou / Eu achava que iria.

Wrote some songs about Ricky

Comentários:

music – incontável: I like/ I study music

song – contável: I love this song

Now I listen and laugh

Comentários:

laughter – risada, gargalhada (substantivo)

to laugh – rir, gargalhar (verbo)

And for Pete, I’m so thankful

Comentários:

Normalmente, o sufixo -ful remete à ideia de “cheio de”. Mas preste atenção: sempre com um “l” só. Veja outros exemplos: wonderful, hopeful, grateful, careful, thoughtful, colorful, powerful, useful

Wish I could say thank you to Malcolm

Comentários:

You say something to someone or You tell someone something

Em ambos os casos, você conta ou diz algo para alguém. Mas veja que a estrutura é diferente. Você não pode usar “say someone” ou “tell to someone”

One taught me love. One taught me patience

Comentários:

You teach (past: taught) me, teach him, teach her, teach us. Não precisa usar o “to”.

Ou

You teach something to somebody: He teaches English to advanced students.

Agora, ouça a música e veja o clipe:

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, e coautora do Guia para Programas de Idiomas em Empresas. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓS-MBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, MundoRH, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br, LinkedIn ou pelo Skype rose.f.souza

