Telecine recruta 30 profissionais para escritório no Rio de Janeiro

São Paulo – O canal Telecine será responsável pelo maior volume de contratações na área de tecnologia da história do grupo Globosat. A empresa vai recrutar 30 profissionais para o escritório do Rio de Janeiro.

As oportunidades são para desenvolvedores, UX, designers de tecnologia e cientistas de dados, profissionais de marketing de performance, coordenadores DevOps, líderes de projetos, profissionais de segurança da informação e as vagas estão detalhadas no site de carreiras da Globosat, onde é possível fazer a inscrição no processo seletivo.

O reforço na equipe vai na direção do investimento do canal na sua plataforma de streaming de filmes, o Telecine Play, conforme explicam pessoas do time do canal em vídeo divulgado na página do Grupo Globosat.

Paixão por tecnologia, perfil voltado para inovação e curiosidade são características essenciais para se destacar, segundo o diretor geral do Telecine, Eldes Mattiuzo.

No site Love Mondays, em que funcionários e ex-funcionários avaliam seus empregadores, o ambiente de trabalho aparece como um ponto forte e falta de oportunidades de crescimento é motivo de críticas de usuários da plataforma.

O Telecine não divulgou os salários que serão oferecidos e no Love Mondays há pouca informação sobre remuneração. Salário de analistas, por exemplo, podem variar de 4,5 mil a 8 mil dependendo do nível de senioridade, segundo funcionários ou ex-funcionários da empresa.