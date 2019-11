Tecnologia por um mundo melhor

Foi apostando em uma cultura de apoio, que valoriza pessoas antes dos negócios, considera o coletivo antes do individual, optando por um ambiente organizacional de baixa hierarquia e investindo em ações inclusivas que a filial brasileira da consultoria global de software ThoughtWorks conquistou, em 2019, seu lugar entre as Melhores Empresas para Trabalhar, da revista Você S/A – pesquisa realizada em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), da USP, que destacou 150 companhias nacionais.

Para Grazi Mendes, head of people da ThoughtWorks Brasil, o resultado não poderia ser diferente. Desde 2009, quando chegou ao Brasil, a consultoria busca oferecer a seus funcionários um ambiente de trabalho seguro, aberto à pluralidade e que estimula o aprendizado contínuo. “Na ThoughtWorks, desafiamos a nós mesmos, desafiamos nossas colegas de trabalho e nossas clientes a repensar práticas e comportamentos todos os dias. Se queremos que as pessoas estejam integralmente dedicadas para que possamos inovar e resolver problemas, precisamos ter o cuidado de criar uma cultura em que elas se sintam ouvidas, seguras e respeitadas. Trabalhamos persistentemente para garantir que na ThoughtWorks – e com quem trabalhamos – as pessoas sejam tratadas dessa maneira. Isso não é apenas política, é prá- tica. Porque, quando somos livres para sermos nós mesmas, podemos fazer coisas incríveis.”

Fundada em 1993 pelo norte-americano Roy Singham, a empresa faz uso da tecnologia para solucionar desafios constantes, ajudando clientes a fortalecer sua estrutura e criar experiências digitais extraordinárias em um mundo que está em contínua e rápida transformação. O negócio da empresa está baseado em times autônomos, em revolucionar a indústria de tecnologia e lutar em favor de mudanças sociais significativas, colaborando com organizações de missões humanitárias e advogando em favor dos direitos das minorias.

Sob o comando de duas mulheres no Brasil, Carol Cintra e Marta Saft, a ThoughtWorks oferece espaço a todas as pessoas e valoriza aquelas que acreditam que podem fazer do mundo um lugar melhor. “Buscamos pessoas alinhadas com nossos valores: integridade, times autônomos, melhoria contínua, busca pela excelência e vontades individuais que não se sobreponham ao coletivo”, diz.

Hoje, são mais de 6 000 funcionárias espalhadas por 40 escritórios em 14 países. No Brasil, a empresa conta com cerca de 680 ThoughtWorkers alocados em quatro escritórios: a sede, em Belo Horizonte, e unidades em São Paulo, Recife e Porto Alegre. A expectativa é continuar crescendo sem esquecer os valores e práticas que colocaram a companhia nesse ranking nacional.