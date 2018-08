Tatiane Spitzner foi vítima de uxoricídio. Sabe o que significa?

Confesso que as notícias ruins abalam meu dia, minha energia. Algumas delas, no entanto, não são ruins, são abomináveis, como a da morte da jovem advogada Tatiane Spitzner.

Fui ao dicionário Aurélio, em sua mais recente edição, procurar o sentido de “feminicídio“: termo não encontrado. No Aulete e no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o termo também ainda não existe, sendo tratado como um neologismo: uso de palavra ou expressão nova, geralmente com base em léxico, semântica e sintaxe preexistentes, na mesma língua ou em outra.

Apesar de o uso dessa palavra não ser tão recente assim, é – no mínimo – educativo e emergencial que a nossa sociedade conscientize-se sobre o horrendo “feminicídio”: crime previsto no Código Penal Brasileiro, quando cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; morte de uma mulher por razões de gênero ou pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher que é qualificadora do homicídio.

Em artigo jurídico de Francisco Dirceu Barros, pude encontrar as seguintes terminologias:

a) femicídio: morte de uma mulher;

b) feminicídio: morte de uma mulher por razões de gênero ou pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher que é qualificadora do homicídio;

c) uxoricídio: assassinato em que o marido mata a própria esposa;

d) parricídio: assassinato pelo filho do próprio pai;

e) matricídio: matar a própria mãe;

f) fratricídio: matar o próprio irmão;

g) ambicídio: quando as mortes decorrem de um pacto.”

Além disso, nas mídias sociais, infelizmente é vista banalizada outra palavra, com lamentável significação e sobre a qual precisamos refletir muito: “misoginia”.

Com registro sim nos nossos principais dicionários, misoginia, substantivo feminino, compreende o ódio, desprezo ou repulsa ao gênero feminino e às características a ele associadas, sejam mulheres ou meninas; violência contra a Mulher. O antônimo é “filoginia”.

Antes de este espaço ser sobre a nossa Língua Portuguesa, é um espaço sobre quem a usa: pessoas. Nós precisamos lutar juntos para que os crimes contra a Mulher possam ser eliminados da Sociedade. Que o respeito – o mínimo que um ser humano merece – exista de fato.

Ver nos principais jornais feminicídios e ações misóginas, tais como as contra Tatiana Spitzner e contra tantas outras mulheres, é triste. Triste demais. Pelo amor de Tudo, justiça! Somente com educação das novas e atuais gerações, poderemos ter um amanhã mais esperançoso.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa