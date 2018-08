Suzano começa hoje a selecionar estagiários e engenheiros recém-formados

São Paulo – A Suzano Papel e Celulose abre hoje inscrições para os processos seletivos dos seus programas de estágio e de Jovens Engenheiros, que começam em janeiro do ano que vem. Os interessados têm até os dias 17 de setembro ( estágio) e 18 de setembro (Jovens Engenheiros) para se inscrever e quem faz a seleção é a Cia. de Talentos.

Uma das etapas do processo de seleção será realizada por WhatApp. Os candidatos participarão de um bate papo online feito por meio de uma vídeo-chamada. Na segunda fase, os jovens participam de uma dinâmica chamada de Board Game Experience e, no mesmo dia, passam por entrevista com um gestor da empresa.

Para o Programa Jovens Engenheiros, a Suzano mira candidatos graduados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 em qualquer curso de engenharia. Nível de inglês avançado e disponibilidade para viagens e mudanças de estado ou cidade são requisitos.

Os aprovados na seleção poderão trabalhar nas unidades de São Paulo, Suzano, Rio Verde, Limeira e Itapetininga, todas no estado de São Paulo, além dos municípios de Imperatriz (MA), São Luis (MA) e Mucuri (BA). As inscrições vão até o dia 18 pelo site da Cia de Talentos.

O programa de estágio dura dois anos e para ele a empresa oferece 80 vagas distribuídas entre as cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Limeira, Suzano e Itapetininga, todas no estado de São Paulo, além dos municípios de Imperatriz (MA) e Mucuri (BA).

Podem se candidatar à vaga de estágio, universitários com conclusão da graduação prevista para o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, nos cursos de Administração, Agronomia, Astronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Serviço Social e Sistemas da Informação.

Nível de inglês a partir de intermediário e disponibilidade para trabalhar entre 20 e 30 horas por semana são requisitos.

Há vagas para as áreas de Novos Negócios, Comercial, Gente e Gestão, Jurídico, Suprimentos, Sustentabilidade, Marketing, Logística Internacional, Comunicação, Finanças, Inteligência de Mercado, Planejamento e Demanda, Relações com Investidores, Tecnologia da Informação, Planejamento Logístico, Florestal, Industrial, Processos & Qualidade, Manutenção, Logística, Biotecnologia e Excelência Operacional.

As inscrições para estágio vão até o dia 17 de setembro pelo site da Cia. de Talentos.