SulAmérica, Suzano, DuPont e 48 empresas procuram estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Globo.com – estágio

Estudantes do Rio de Janeiro e Porto Alegre podem se inscrever para as vagas de TI, UX, LAB de usabilidade, financeiro, operações de serviços e RH. Os pré-requisitos para a participação no processo é estar graduado entre julho de 2019 e agosto de 2020 (exceto para UX e Laboratório de Usabilidade, que a formação deve ser entre julho de 2019 até dezembro de 2019) e ter disponibilidade para iniciar o estágio em agosto de 2018.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de maio pela plataforma Eureca

BASF – estágio

São 60 vagas de estágio p em diversas localidades do país. Oportunidades em várias áreas e cursos, como: direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias e outras.

Salário: de 1.521 a 2.226 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Dow – estágio

Programa oferece 28 vagas de estágio para nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Hortolândia, Jacareí, Guarujá, Pindamonhangaba, Breu Branco (PA), Santos Dumont (MG) e Aratu (BA). Os candidatos devem cursar o ensino superior com formação prevista para dezembro de 2019 até junho de 2020.

Salário: de 1.500 a 1.700 reais com benefícios

Inscrições: até 11 de maio no site da Companhia de Estágios

Omega Energia – estágio

As vagas são destinadas para capital do Estado de São Paulo e envolvem a área fiscal, contábil, controladoria, negociação, recursos humanos e jurídica. Conhecimento em Pacote Office e inglês são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de maio pelo site Eureca

Clariant – estágio

São 40 vagas para diversos cursos superiores e técnicos em São Paulo, Suzano, Vitória da Conquista (BA), Rio das Ostras (RJ) e Niterói (RJ).

Salário: 1.706 reais e benefícios

Inscrições: até 11 de maio pela Companhia de Estágios

Nilsen – estágio

O programa oferece vagas para as áreas de comercial, operações e suporte na Granja Viana (SP) para diversos cursos, como engenharia, economia, administração, relações internacionais, psicologia e comunicação.

Salário: até 1.800 reais e benefícios

Inscrições: até 11 de maio no site do 99jobs

MGB – trainee

O programa com duração de 6 meses busca candidatos que cursaram ou estão no último ano de administração, ciências contábeis, ciência da computação, direito, engenharia, economia, gestão comercial, gestão de negócios, marketing e recursos humanos.

Salário: salário compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 11 de maio no site do programa

Atvos – estágio

As oportunidades são para estudantes do último ano de graduação e estejam aptos a realizar o estágio curricular dos cursos de agronomia, administração, ciências contábeis, psicologia e engenharias (agrícola, elétrica, mecânica, química e de produção). As vagas nas unidades agroindustriais da empresa nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Atvos

TechnipFMC – estágio

O programa oferece vagas para universitários de diversas áreas nas cidades de Macaé (RJ), São João da Barra (RJ), Rio de Janeiro e Vitória (ES). São pré-requisitos o inglês de nível intermediário ou avançada, pacote office e previsão de formatura a partir de julho de 2018.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 12 de maio no site VAGAS

Hospital Pequeno Príncipe – estágio

Programa para atuação como captadores de recursodo 3º setor com vagas para universitários em São Paulo e Curitiba. Candidatos devem estar cursando o ensino superior com previsão de formação até 2022. Há prioridade para os cursos de Comunicação Social, Administração, Marketing, Economia e Relações Internacionais.

Salário: bolsa auxílio e remuneração por metas

Inscrições: até 13 de maio no site do programa

Credit Agricole – estágio

As vagas são em São Paulo para estágio na área de recursos humanos. Podem se candidatar estudantes de administração com formação prevista para a partir de 2020. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário.Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

As oportunidades, em São Paulo, são para área de corporate finance para estudantes de administração, economia, engenharias matriculados do 1° ao penúltimo ano. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário.Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Harley Davidson – estágio

As vagas são em São Paulo para área de operações. Podem se candidatar estudantes de administração de empresas; comércio exterior com formação em dezembro de 2019.Inglês: Avançado.Excel: Intermediário.Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Hughes – estágio

As oportunidades, em São Paulo (SP) são para área de produtos. Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2019 nos cursos de engenharia de computação; engenharia elétrica; engenharia de energia; engenharia de telecom; engenharia eletroeletrônica; engenharia. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Suez – estágio

Vagas em São Paulo na área de RH para estudantes de administração, psicologia com formação prevista para dezembro de 2019.Inglês: Intermediário/Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: Indiferente.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

SulAmérica – estágio

O programa oferece vagas nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os estudantes devem ter formatura prevista entre dezembro de 2019 a dezembro de 2020. Há oportunidades para diversos cursos, como Administração, Contabilidade, Engenharia de Produção, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Comunicação Social e Tecnologia da Informação.

Salário: bolsa auxílio com benefícios

Inscrições: até 15 de maio pelo site Vagas

McDonald’s – estágio

São quatro vagas para áreas de jurídico, supply chain, finanças e McDonald’s University na sede de seu escritório, localizado em Alphaville, Barueri. As oportunidades são para estudantes universitários das áreas de Direito, Administração, Engenharia de Produção, Economia, Ciências Contábeis, Pedagogia, Psicologia, ou cursos relacionados a estas áreas. Os candidatos devem ter no mínimo dois anos para concluir a graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de maio pelo site Eureca

Grupo SOLPANAMBY – trainee

Programa procura profissionais formados entre dezembro de 2015 e julho de 2018 nos cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharias, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais. É necessário inglês avançado e disponibilidade para viagens.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de maio pelo site do grupo

GOL – estágio

São aproximadamente 60 vagas disponíveis para trabalhar na sede da companhia, próximo ao Aeroporto de Congonhas (SP), na Central de Relacionamento com o Cliente, também na capital paulista, e no Centro de Manutenção de Aeronaves, em Confins (MG). As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Aviação Civil, Ciência e Tecnologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharia (todos os segmentos), Estatística, Jornalismo, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistema de Informação e Turismo. O estágio começa em setembro

Salário: não informado

Inscrições: Até 18 de maio pelo Vagas.com

Suzano Papel e Celulose – estágio

São 30 vagas distribuídas por municípios dos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia. É necessário nível intermediário de inglês e ter conclusão do curso prevista entre julho de 2019 e julho de 2020. Serão aceitos os cursos de Administração, Agronomia, Astronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Serviço Social e Sistemas da Informação.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 18 de maio pelo site 99jobs

Tereos – estágio

Programa tem vagas para atuar em Supply Chain, Negócios Agrícolas, Agrícola, Indústria, Comercial, Processos de Transformação, entre outros. Os candidatos devem estar cursando ensino superior em diversas áreas, como engenharia, agronomia e relações internacionais. Além de ter nível de inglês ou francês intermediário e domínio das ferramentas de informática.

Salário: Bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 18 de maio pelo site Vagas

TecBan (Tecnologia Bancária S.A) – estágio

Programa oferece vagas em São Paulo e Barueri para alunos cursando no período noturno administração, economia, engenharia de produção ou cursos da área de TI. É requisito bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 18 de maio no site Vagas

KPMG – trainee

Programa para a área de auditoria procura universitários cursando a partir do 4º semestre e formados em Administração, Ciências Contábeis e Economia. A vaga é em São Paulo e é necessária a disponibilidade para viagens.

Salário: salário compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 20 de maio pelo site Vagas

SAS – trainee

O programa com duração de um ano oferece 12 vagas em São Paulo (SP) e Fortaleza (CE) para diversas formações. Para participar é preciso estar no último ano do curso ou ser graduado há no máximo dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de maio pelo site do programa

Brasil Plural – estágio

Há oportunidades de estágio nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, em todas as áreas de negócio do grupo. Estudantes com conclusão prevista para julho de 2019 e julho de 2020 dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências atuariais, matemática, engenharias e outras ciências exatas, direito, marketing, publicidade e propaganda, ciência da computação, sistemas de informação, comunicação, psicologia e relações internacionais podem participar.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de maio pelo site Plural Connection

Direcional Engenharia – estágio

As vagas são para a sede em Belo Horizonte.Podem participar estudantes do ensino superior das áreas referentes à Engenharia Civil e Engenharia de Produção Civil, com conclusão até dezembro de 2020. O estágio começa em agosto.

Salário: não informado

Inscrições: até 21 de maio pelo site da People On Time

Amil – estágio

São 100 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Estudantes das mais variadas áreas de ensino (humanas, exatas, biológicas, técnicas) terão a oportunidade de se desenvolver profissionalmente durante os 2 anos de duração do programa, que tem job rotation e mentoria.

Salário: bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição para áreas corporativas; refeitório local para áreas assistenciais (hospitais); assistência médica, assistência odontológica; convênio farmácia; seguro de vida; Gympass;

Inscrições: até 23 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Instituto Áquila – estágio e trainee

Para a seleção de trainees, podem participar da seleção universitários com graduação concluída entre junho de 2016 e junho de 2018 nos cursos de administração, engenharias, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais/políticas, comércio exterior, gestão de políticas públicas, estatística e cursos ligados à São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus e Distrito tecnologia da informação. Oportunidades para Belo Horizonte, Federal. É preciso ter disponibilidade para viagens.

Para estágio, as vagas são para estudantes das mesmas graduações, mas com a conclusão da graduação prevista para o período entre junho de 2019 e junho de 2020. Os aprovados vão trabalhar em São Paulo ou Belo Horizonte.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de maio pelo site do Instituto Áquila

Pirelli – estágio

São cerca de 40 oportunidades para estudantes com conclusão de curso prevista para entre dezembro de 2019 e junho de 2020, nas unidades fabris de Campinas (SP) e Feira de Santana (BA) e nos escritórios localizados em São Paulo (SP) e Santo André (SP). Para candidatar-se a umas das vagas, o candidato deve estar matriculado em um dos seguintes cursos do ensino técnico ou superior: direito, engenharia elétrica, engenharia mecânica, marketing, administração, análise de sistemas, ciências contábeis, comércio exterior, comércio internacional, economia, engenharia ambiental, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia de gestão, engenharia de produção, engenharia mecatrônica, engenharia naval, física, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, relações públicas, secretariado, sistemas da informação, técnico em administração, técnico em automação, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em plástico e técnico em química.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de maio pelo site Metatalentos

Goodyear – estágio

Programa tem vagas para as áreas de Comunicação Interna, Finanças, Manufatura e Compras nas cidades de São Paulo e Americana. Os candidatos devem estar cursando antepenúltimo ou penúltimo ano no período noturno. É necessário conhecimento intermediário de pacote Office e inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pela Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 20 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo, Jundiaí e Diadema. Para alunos do penúltimo ano de Administração, Engenharias, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior e áreas afins.

Salário: 1.577 reais e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Amazon – estágio

Programa oferece vagas em São Paulo para alunos cursando administração, marketing, comunicação, engenharias, ciência da computação, direito e áreas correlatas. É necessário conhecimento intermediário de Pacote Office e nível avançado de inglês. Os candidatos devem ter previsão para conclusão do curso a partir de junho de 2019.

Salário: 1.900 reais e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Flora – estágio

São 10 vagas para diversas áreas em São Paulo e no ABC para estudantes de Química, Engenharia Química, Farmácia, Administração, Estatística, Economia, Propaganda e Marketing, Publicidade, Comunicação Social, Relações Públicas e Direito.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pelo site Companhia de Estágios

Techint – estágio

Vagas na área de compliance para estudantes de Direito com formação prevista para dezembro de 2019, inglês avançado e Excel intermediário. Também há oportunidades para comunicação voltadas para estudantes de publicidade e propaganda, jornalismo ou relações públicas com conclusão da graduação prevista para dezembro de 2019 e que tenham inglês avançado/fluente e Excel intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Victorinox – estágio

Oportunidades na área de recursos humanos e finanças para estudantes do período noturno de administração de empresas e recursos humanos com formação prevista para o período entre julho de 2019 e julho de 2020.Inglês básico e Excel básico são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

As vagas, em Jundiaí, são para estudantes de engenharia mecânica; engenharia de produção; engenharia de manufatura com previsão de formatura a partir de 2019. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Fleury – estágio

Para estágio na área de orçamento, a empresa busca estudantes do período noturno de administração de empresas; ciências contábeis; economia com formação entre junho de 2019 e dezembro de 2019. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Gadle – estágio

Oportunidades de estágio em São Paulo (SP) na área comercial para estudantes de administração de empresas, marketing, engenharias, economia, relações internacionais, ciências econômicas com formação prevista para o período entre junho de 2020 e dezembro de 2020. Inglês intermediário, Excel básico são requisitos. É preciso ser estudante do período noturno.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Santo Antonio Energia – estágio

Oportunidades na área de contratos para estudantes de administração de empresas com formação entre julho de 2019 e dezembro de 2019. Inglês intermediário, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Olam – estágio

Oportunidades em São Paulo na área de RH para estudantes de administração de empresas, psicologia com formação prevista para o período entre julho de 2020 e dezembro de 2020. Inglês intermediário, Excel Intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Keysight – estágio

Há vagas na área de marketing e eventos para estudantes de marketing; publicidade e propaganda e também na área de marketing e comunicação voltadas para alunos de administração de empresas; marketing; publicidade e propaganda.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site Page Talent

Boltz Brink – estágio

Oportunidades na área de direito societário e contratos para estudantes de direito com formação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site da Page Talent

Sanofi – estágio

São 60 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. Os candidatos devem ter inglês a partir do nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre julho e dezembro de 2019. As vagas são para São Paulo (SP), Suzano (SP) e Campinas (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Companhia de Estágios

DuPont – estágio

Programa oferece vagas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná e Distrito Federal. A empresa procura estudantes dos cursos de Administração, Agroecologia, Engenharia, Comércio Exterior, Direito, Economia, Jornalismo, Logística, Publicidade e Propaganda, entre outros.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Cia. de Estágios

Ambev – trainee

As oportunidades são para o trainee na área industrial. Para se inscrever no programa, é necessário ter formação acadêmica concluída entre julho de 2016 e julho de 2018, inglês fluente e interesse em morar em qualquer estado. O Programa é aberto a todas as áreas de formação, mas possui foco em jovens profissionais dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

Salário: 6,1 mil reais

Inscrições: até maio para trainee pelo site da Ambev

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: até 22 de junho pelo site VAGAS

Deloitte – trainee

Programa oferece vagas nas áreas de auditoria, consultoria tributária e em gestão de riscos nas cidades de em diversas cidades brasileiras. Para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Economia, alunos a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados (até 3 anos) podem se candidatar. Para Engenharia, Estatística, Direito, Matemática, Relações Internacionais e cursos de Tecnologia da Informação, os candidatos devem cursar a partir do penúltimo ano de graduação ou ter se formado (até 3 anos). Também é necessário conhecimento do pacote office, nível básico ou intermediário de inglês e disponibilidade para viagens

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de novembro no site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

Há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco