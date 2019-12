Stone, Google, SAP e mais empresas contratam para mais de 5 mil vagas

São Paulo – Quer começar o ano novo empregado? Diversas empresas já confirmaram as vagas que vão abrir ao longo de 2020 e as contratações que precisam antes mesmo do ano começar.

Confira a seleção com mais de 5 mil vagas de emprego e outras oportunidades em empresas e startups por várias cidades do Brasil.

Google

São vagas em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) para Account Executive, Technical Program Manager, Enterprise Architect, Recruiter, Sales Development, Software Engineer e outras. Veja no site do Glassdoor.

Nubank

São vagas de Tech Manager, Senior UX Researcher, Business Architect, Data Scientist, Product Design Manager, Software Engineer e outras. Confira no site do Glassdoor.

Braskem

São vagas em São Paulo de Coordenador de Produção, Estágio Universitário, Coordenação de Marketing Corporativo, Gerente de Marketing & Comunicação, Analista Júnior de Contabilidade Societária e outras. Veja no site do Glassdoor.

SAP

São vagas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Leopoldo (RS) para Software Developer, Facilities Intern, SCM Support Engineer, IT Technology Support, CoE Intern, Corporate Affair Intern e outras. Confira no site do Glassdoor.

Creditas

São vagas para Machine Learning Engineer, Analytics Data Engineer, Tech Leader – Machine Learning Engineering, Coordenador Contábil, Coordenador de Crédito, Team Leader Comercial Home Equity e outras. Confira no site do Glassdoor.

Alelo

São 50 vagas para cargos iniciantes em Barueri nas áreas Comercial, Financeira, Planejamento, Marketing, Produtos, Operações, Recursos Humanos e Tecnologia. Para se inscrever no processo seletivo, entre no site.

Guiabolso

São 80 vagas nas áreas de tecnologia, financeiro, marketing e novos negócios. Os contratados trabalharão no escritório do Guiabolso em São Paulo, em Pinheiros, localizado próximo ao metrô Faria Lima. Confira as vagas pelo site do Kenoby.

Amazon

São vagas em São Paulo (SP), Cajamar (SP) e Rio de Janeiro (RJ) para Vendor Manager, Program Support Associate, Business Analyst, Partner Development Manager, AWS Cloud Technical Trainer e outras. Confira pelo site do Glassdoor.

B3

São oportunidades em São Paulo para Analista de Produtos, Superintendente de Dados, Analista de Risco, Analista de Market Place pleno, Analista TI Java 8, Analista de Governança TI e outras. Confira mais no site do Glassdoor.

Syngenta

São vagas em diversas cidades pelo Brasil para cargos como Coordenadora Marketing Intelligence, Estagiário de Business Sustainability, Product Safety Analyst e Supply Planning. Confira mais informações pelo site do Glassdoor.

Stone

A empresa tem vagas para o time comercial nas cidades de São Paulo, Socorro, São José do Rio Preto, Indaiatuba, Valinhos, Araras, Piracicaba, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Amparo, Itatiba, Hortolândia, Campinas, Jaboticabal, Sorocaba, Barueri, Osasco, Itapevi, Franca, Sumaré, Guaratinguetá, Barretos, Botucatu, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto (SP). Se inscreva pelo site.

Edenred

São vagas em Barueri (SP) e Campo Bom (RS), com oportunidades para Assistente de Vendas, Analista de Business Intelligence, Arquiteto de Sistemas, Assistente Técnico, Consultor de Relacionamento Remoto e outras. Confira no site do Glassdoor.

Wavy

A empresa do Grupo Movile tem 6 vagas em São Paulo, Brasília e Colômbia para as áreas de Growth Coordinator, Sales Executive, Key Account e Sales Manager. Confira mais informações pelo site.

TruckPad

São 150 vagas na plataforma de conexão entre caminhoneiros e cargas da América Latina. O foco principal é a área de sucesso do cliente, com cerca de 50 posições em aberto. Mais informações pelo site.

MadeiraMadeira

São mais de 300 oportunidades para atuar na sede da empresa em Curitiba e no novo escritório da empresa em Vitória (ES) para as áreas de tecnologia, business intelligence, logística, marketing digital, comercial, pessoas & cultura e financeiro. É possível se candidatar pelo site do Gupy.

Contabilizei

São 150 vagas para contratação ao longo de 2020, com 90 em processos operacionais, 20 de marketing e vendas, 30 de produto e 10 administrativas. Para se candidatar, entre no site.

Hotmart

São 24 vagas dentro e fora do Brasil para as áreas de Desenvolvimento, Customer Experience, Marketing, Administrativo, Design, Talentos, Inteligência de mercado e Data Science. Confira as oportunidades pelo site.

Vindi

São 38 vagas para áreas de Engenharia de Software, Produto, Marketing e Comercial, além de vagas de Customer Experience, Cultura e Pessoas, Segurança da Informação e Suporte Técnico. Confira as vagas no site do Gupy.

Hi Technologies

São mais de 95 vagas em Curitiba e no resto do Brasil para áreas de marketing, vendas e tecnologia, com oportunidades para equipes de SDR, Customer Success, Marketing Digital, Mídia Paga, Design Gráfico, Conteúdo e SEO. Os interessados devem enviar o currículo para para os e-mails: raquelen.lerin@hitechnologies.com.br e rh@hitechnologies.com.br.

Sympla

São 132 vagas abertas, sendo 105 delas na áreas de tecnologia, em Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Confira as vagas pelo site.

Locaweb

São 60 vagas para as áreas de tecnologia, marketing, financeiro, comercial e recursos humanos e distribuídas entre as diferentes unidades de negócio da empresa. As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Confira mais informações pelo site.

Peixe Urbano

São 14 vagas em Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) para áreas de marketing, tecnologia, engenharia, design e vendas. A empresa busca alguns cargos específicos, como Analista de Prevenção à Fraude. Interessados podem se candidatar pelo site do Gupy.

ClickBus

São 11 vagas nas áreas de Desenvolvimento (4), Atendimento (1), Criação (1), Data & Insights (1), Financeiro (2) e Produto (2). A sede da empresa fica localizado no bairro Vila Olímpia em São Paulo. Mais informações pelo site.

Magazine Luiza

São vagas desde Jovem Aprendiz até Gerente de Televendas em diversas cidades pelo Brasil. Confira pelo site do Glassdoor.

Zee.Now

São 6 oportunidades para 2020. Na cidade de São Paulo, as vagas são para Estoquista e Gerente de Estoque. Na capital do Rio de Janeiro, a startup procura colaboradores para os cargos de Estoquista, Design Júnior, Desenvolvedor Back-End Pleno, Analista Contábil, Analista Fiscal e Analista de Operações Júnior. Confira mais informações no site do Gupy.

Eurofarma

São vagas em São Paulo (SP) e Itapevi (SP) para Gerente Médico, Gerente de Produtos (Trade Marketing), Analista de Garantida Qualidade, Auxiliar de Produção PDC, Auxiliar Produção e outras. Confira no site.

Loggi

São vagas em São Paulo (SP) e Cajamar (SP) para Líder de Agência, Analista de Prevenção à Fraudes, Engenheiro de Software Sênior, Analista de Logística, Key Account Vendas Nacional e outras. Confira mais informações pelo site do Glassdoor.

Agibank

A empresa vai abrir 139 vagas em 2020, sendo 74 delas no departamento comercial para os pontos de atendimento, incluindo vagas de gestão. Confira o site pelas vagas que já estão abrindo.

MaxMilhas

São 10 vagas em Belo Horizonte para diversas áreas. As vagas de analista de atendimento são exclusivas para pessoas com deficiência. É possível se inscrever pelo site.

Liv Up,

São mais de 30 vagas para diferentes áreas, como Branding, Data, Marketing, Produção e Financeiro, nos escritórios de São Paulo e Barueri (SP). Para se candidatar, basta acessar o site.

Beblue

São 16 vagas para as áreas de tecnologia, comercial e corporativo nas unidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP) e Cascavel (PR). Para se inscrever, basta acessar o site do Kenoby.

ACE

São 5 vagas em São Paulo como Analista de Marketing Digital e Conteúdo, Consultor Junior – Squads, Innovation Leader e Product Owner – Squads. É possível se candidatar pelo site do Gupy.

GeekHunter

São 5 vagas para Gestor Comercial, Analista de Mídia de Performance, Inside Sales (Pleno e Sênior) e Analista de Recrutamento e Seleção. Os interessados pode acessar as vagas e se candidatar no próprio site da empresa.

Matera

São 25 vagas para diferentes setores como tecnologia, analista de sistemas, analista em segurança da informação, de testes, desenvolvedor java, recursos humanos, engenharia de produto, operacional, infraestrutura em TI e financeiro. As oportunidades são nas cidades de São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Maringá. Confira mais informações pelo site.

Pipefy

São 45 vagas em diversas áreas e níveis hierárquicos para trabalhar em Curitiba. Confira as vagas pelo site.

Celcoin

São 15 vagas em Alphaville nas áreas de TI, Produto, Comercial, Atendimento, Fiscal e Contábil. Os interessados devem enviar seus currículos para rh.cv@celcoin.com.br.

Olist

Startup tem mais de 150 vagas em diversas áreas em São Paulo, Curitiba e para trabalho remoto em outros locais pelo Brasil. Confira as vagas pelo link.

Bom Pra Crédito

A empresa tem mais de 20 vagas em São Paulo nas áreas de tecnologia, ciência de dados, marketing, financeiro e crédito. Confira as oportunidades no site do Kenoby.

Volanty

São 13 vagas para trabalhar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para se inscrever, os candidatos podem acessar o site.

Omie

A empresa tem várias oportunidades de emprego em sua sede, localizada em São Paulo, nas áreas de Franquias, Performance Digital, Vendas, Marketing e Produtos. Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência. Confira o site do Vagas.

Trybe

A escola está com 10 vagas abertas nas cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP). Entre elas estão as posições de Data Engineer, Data Analyst/Data Scientist, Analista de Marketing (CRM), Analista de Marketing (SEO), Designer Gráfico, Analista de Seleção, Instrução pedagógica (focado em desenvolvimento de software), Produção de Conteúdo (focado em desenvolvimento de software), Produção de Conteúdo (focado em desenvolvimento de software) e Analista de Processos. É possível se candidatar pelo link.

STANDOUT

A startup de soluções de Trade Marketing Digital tem duas vagas abertas para Assistente Comercial/SDR e Analista de BI. Currículos podem ser enviados pelo e-mail: vagas@standout.com.br.

Pier

A startup está com três vagas abertas, que podem ser preenchidas com modelo de trabalho remoto ou distribuído, para as posições de Software Engineer, Finance Planner e Lead de Atendimento. As vagas estão no site de carreiras da empresa.

Elissa Village

O serviço residencial para idosos vai inaugurar no começo de 2020 e abre agora 150 vagas para profissionais de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional, além de profissionais das áreas de serviços gerais (Cozinha, Copa, Higienização, Recepção, Segurança) e administrativo (Almoxarifado, Marketing, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação). Os interessados podem se candidatar enviando seu currículo pelo site até o dia 30 de dezembro.

Radix

São 13 vagas na sede, no Rio de Janeiro, e nas filiais de São Paulo e Belo Horizonte.Há vagas tanto para estágio, quanto para profissionais pleno e sênior. Confira todas as oportunidades pelo site do Gupy.

Propz

A startup tem 9 vagas para cientistas de dados, administrador de sistemas DevOps, executivo de contas, analista de projetos, cientista de dados, analista de CRM, Ux e Ui designer em Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira mais informações pelo site.

Docket.

São 25 vagas em aberto para diferentes áreas como Account Executive, Analista de Customer Success Jr, Analista de inteligência comercial, analista de marketing e inteligência, controller accounting, data analytics Jr, Desenvolvedor Front End, Desenvolvedor Java, Desenvolvedor Machine Learning, Sales Development Representative. Sales Enablement Analyst em São Paulo. É possível se candidatar pelo site.

Sólides

São 16 vagas em Belo Horizonte como Inside Sales (Closer),Customer Support, Customer Success, Coordenador Comercial e Tester Q.A. Para se candidatar, acesse o site.

Noknox

São 5 vagas para Mid Frontend Developer (Vue, Bootstrap), desenvolvimento sênior – Back-end (C# e/ou NodeJs), android (Kotlin) e IOS developer (Swift). É possível se candidatar pelo LinkedIn, pelo site da empresa e pelo e-mail team@noknox.com.

AtletasNow

Uma vaga de Analista Júnior de Customer Experience. É necessário ter inglês intermediário e possuir experiência com plataformas de atendimento. Confira mais informações pelo site. Também é possível entrar em contato pelo e-mail hr@atletasnow.com.

TradersClub (TC)

Empresa oferece oportunidades para desenvolvedor júnior/pleno/sênior. Os interessados podem enviar currículos para o e-mail: rh@tradersclub.com.br.

Supermercado Now

A empresa comprar online em supermercado tem vagas para assistente de operações, banco de dados, desenvolvedor back end, e desenvolvedor mobile, talent acquisition, analista de CS e analista de trade. Mais informações pelo site.

NetSupport

A startup está com vagas nas principais capitais do país para técnicos de informática (Help Desk e Service Desk), com foco de conhecimento em microinformática básica. Mais informações pelo site.

Telavita

São três vagas em São Paulo para Desenvolvedor back-end e front-end e Assistente de Customer Success. Interessados podem enviar o currículo no e-mail pessoas@telavita.com.br.

Agrosmart

Na cidade de Campinas, cinco vagas estão em aberto para os cargos de Desenvolvedor Front-End React, Desenvolvedor Ruby on Rails, Tech Lead de Software, Analista de Costumer Success e Supervisor de Vendas em Campo. Interessados podem enviar currículo através do site.

Promobit

São 6 vagas para desenvolvedor mobile, desenvolvedor BackEnd, account manager e engenheiro de dados. Candidaturas pelo site.

Qranio

São duas vagas para programador web e duas para programador mobile. Para se candidatar basta enviar currículo pelo site.

Consolide sua Marca

A startup tem vagas para Coordenador de Canais, Analista de Mídia Paga, analista de UX, Auxiliar Jurídico e Consultor de Marcas (cadastro reserva). Para mais informações, basta acessar o site.

Stoodi

O cursinho preparatório online tem vagas abertas nas áreas de Administrativo Financeiro, Data Science, Engenharia, Marketing, Operações, Pessoas e Agilidade e Produtos. Confira mais informações pelo site.