STJ abre concurso público com salário que chega a R$ 11 mil

São Paulo – A abertura de um dos concursos públicos mais disputados do ano foi anunciada hoje no Diário Oficial da União. O Superior Tribunal de Justiça publicou edital para contratação de técnicos e analistas judiciários. Os salários partem de de R$ 6,7 mil e chegam a R$ 11 mil.

Segundo o Centro de Seleção de Promoção de Eventos, há cinco vagas imediatas além do cadastro de reserva. Há oportunidades para graduados em Biblioteconomia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Direito e para qualquer área de formação.

A remuneração varia de acordo com a função e o nível de escolaridade do candidato. Quem quiser se candidatar à vaga de analista judiciário precisa ter um diploma superior em qualquer área, enquanto as outras vagas exigem um curso específico.

As inscrições para o concurso começam no dia 26 de janeiro e se encerram no dia 19 de fevereiro, e podem ser feitas pelo site www.cespe.unb.br. As taxas vão de R$ 70 a R$ 85. Provas objetivas e discursivas para todos os postos serão aplicadas no dia 8 de abril.

Confira mais informações aqui.