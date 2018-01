Hungria seleciona brasileiros para estudar de graça lá

Estão abertas até 16 de fevereiro as inscrições para bolsas do governo húngaro. O programa, chamado Stipendium Hungaricum, contempla tanto estudantes de graduação quanto de pós-graduação, como mestrado e PhD.

No caso do Brasil, há cursos específicos elegíveis para as bolsas de graduação e mestrado, como é o caso de Agricultura e Relações Internacionais. Já em candidaturas de doutorado, são aceitos alunos de todos os cursos.

Quais os benefícios

O programa Stipendium Hungaricum cobre anuidade, seguro saúde e acomodação do estudante estrangeiro. Também oferece apoio financeiro em forma de auxílio mensal, cujo valor varia de acordo com o nível educacional do aluno.

Para os bolsistas de graduação e mestrado, o valor gira em torno de 130 euros ao mês. Já para os de PhD, a quantia vai de 450 a 580 euros mensais.

Ao todo, são ofertadas, em média, 250 bolsas para brasileiros, divididas entre programas de graduação, mestrado e doutorado.

Como se candidatar ao Stipendium Hungaricum

Para se inscrever, é necessário encaminhar documentos traduzidos para o inglês, como histórico escolar, certificado de conclusão de cursos anteriores e carta de motivação.

É necessário também submeter uma comprovação de proficiência no idioma em que o curso será ministrado. No caso do inglês, valem testes padrão como o TOEFL e o IELTS.

Tais documentos passam inicialmente pela checagem da Tempus Public Foundation, responsável pelo Stipendium Hungaricum, e permitem que o estudante seja nomeado. Com essa etapa concluída, é possível submeter as candidaturas aos programas escolhidos nas universidades húngaras, que têm início em setembro.

A estudante mineira Janaina Alcântara, que embarcou para a Hungria com apoio da bolsa de estudos, conta que a atenção às exigências do programa é essencial no processo de candidatura. “O ideal é ler todo o edital e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com a universidade e com o programa”, pontua ela.

Para saber mais sobre o programa, basta acessar o site oficial do Stipendium Hungaricum.